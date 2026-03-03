快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

美國國務卿魯比歐：美軍攻擊伊朗 是因為以色列計劃發動攻勢

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國國務卿魯比歐。歐新社
美國國務卿魯比歐。歐新社

美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，而「這可能使美軍遭到（伊朗）攻擊」。

他在國會指出，「我們獲悉以色列將採取行動。我們了解此舉將導致美軍遭到攻擊」，而且「我們知道如果我們不在他們發動攻勢之前採取先發制人的行動，我們將遭到更大的打擊」。

這是美國官方澄清為何決定開戰的最新說法。川普之前曾提到這次衝突的其他理由，包括必須摧毀伊朗的核武計畫，以及落實他要幫助伊朗抗議民眾的保證。

共和黨籍的眾議院議長強生表示，「以色列決心為自己的防禦採取行動，無論是否有美國的支持。因為以色列決心行動，我們的指揮官及政府很難做出決定」。

美國駐沙烏地阿拉伯利雅得大使館遭到兩架無人機攻擊，造成「有限度的起火，建築物輕微受損」。

魯比歐 伊朗

延伸閱讀

盧比歐：對伊朗採先發制人攻勢 最猛烈打擊在後頭

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

開戰理由遭挑戰？五角大廈：無情資顯示伊朗會先攻美

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

相關新聞

美軍攻打伊朗3天後川普正式通報國會！國會若不宣戰後果曝光

福斯新聞報導，美軍2月28日發動代號「史詩怒火」行動突襲德黑蘭，聯手以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼；3天後，美國總統川普在3月2日向國會發出正式通知，說明並未出動地面部隊，並坦言目前「不可能知道行動範圍和持續時間」。根據美國《戰爭權力法》，若國會收到通報後未正式宣戰，行動將在60天後自動終止。

為何對伊開戰？魯比歐新說法：以色列決心動手而美軍若不打恐死更多人

美國國務卿魯比歐2日就華府突然介入以色列與伊朗衝突提出新的說法，表示美方在得知以色列已決心即將發動攻擊後，評估駐紮當地的美軍部隊將面臨迫在眉睫的報復威脅，因此不得不對德黑蘭方面發動先發制人的打擊。

杜拜機場復飛！美伊開戰後「阿聯酋班機成功離境」吸近14萬人追蹤

阿拉伯聯合大公國（UAE）連日空域封閉、機場幾乎停擺後，杜拜與阿布達比兩大國際機場在2日晚間謹慎恢復少量航班。一架由阿布達比飛往印度新德里的班機2日晚間成功降落，成為機場關閉後首批成功起降的國際航班之一。

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊…

美駐利雅德大使館遇襲陷火海！川普強硬回應了

美國駐利雅德大使館3日凌晨遭伊朗無人機攻擊爆炸起火，美國總統川普稍早受訪回應，外界很快會見證美國的報復。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。