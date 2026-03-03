美國國務卿魯比歐：美軍攻擊伊朗 是因為以色列計劃發動攻勢

美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，而「這可能使美軍遭到（伊朗）攻擊」。

他在國會指出，「我們獲悉以色列將採取行動。我們了解此舉將導致美軍遭到攻擊」，而且「我們知道如果我們不在他們發動攻勢之前採取先發制人的行動，我們將遭到更大的打擊」。

這是美國官方澄清為何決定開戰的最新說法。川普之前曾提到這次衝突的其他理由，包括必須摧毀伊朗的核武計畫，以及落實他要幫助伊朗抗議民眾的保證。

共和黨籍的眾議院議長強生表示，「以色列決心為自己的防禦採取行動，無論是否有美國的支持。因為以色列決心行動，我們的指揮官及政府很難做出決定」。

美國駐沙烏地阿拉伯利雅得大使館遭到兩架無人機攻擊，造成「有限度的起火，建築物輕微受損」。