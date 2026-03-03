中東空運有限開放 大批旅客受困第3天難返鄉

由於美國、以色列與伊朗間衝突升級，導致全球航班大亂，阿拉伯聯合大公國今天雖看到少數班機恢復起降，讓部分旅客得以離境，但中東地區仍有成千上萬旅客至今已受困3天。

美聯社報導，阿提哈德航空（Etihad Airways）、阿聯酋航空（Emirates）以及杜拜航空（FlyDubai）都表示將恢復部分從阿聯起飛的航班。根據航班追蹤網站FlightAware資料，杜拜（Dubai）與阿布達比（AbuDhabi）原定今天出發的班機，仍分別有逾9成以及超過半數遭到取消。

美國與以色列上個月28日空襲伊朗，伊朗隨後針對境內設有美軍基地的波斯灣國家實施打擊，作為報復手段。

局勢緊張下，阿聯境內幾個全球最繁忙的航空樞紐陸續實施大規模空域關閉或嚴格航管，讓大批觀光客、商務旅客、移工與宗教朝聖者滯留在飯店、機場或郵輪上。全球旅運高度依賴波灣各大機場，這次衝突不僅打亂航空公司和乘客行程，影響也擴及多個大洲。

阿聯酋恢復部分航班雖讓某些旅客喘口氣，但並不代表已經恢復常態。伊朗、伊拉克和以色列空域持續關閉；約旦自2日起採取午後至隔日凌晨的時段性空域封鎖；卡達、巴林、科威特、沙烏地阿拉伯與敘利亞實施的全面或部分空域禁令，雖原定2日到期，但航班追蹤服務 Flightradar24認為，相關管制極可能延期或進一步擴大。

航空分析公司睿思譽（Cirium）分析，從2月28日到現在，中東地區已取消至少1.1萬個航班，受影響乘客超過100萬人。區域內主要航空公司每日營運約1500個航班，提供近39萬個座位，如今全數面臨停擺壓力。

路透社報導，以每日處理超過千個航班的杜拜，以及鄰近的阿布達比和杜哈（Doha），正好位於東西方航空樞紐，長程旅客往返歐洲與亞洲時，需在這裡緊密銜接班機。

這波動盪已波及遠至中東以外地區，多達數萬名旅客受困於包括印尼峇里島（Bali）、尼泊爾加德滿都（Kathmandu）、德國法蘭克福（Frankfurt）等地。

● 穿著同款仿冒衫 陌生旅客互通訊息

在杜哈機場附近一家略顯老舊的飯店大廳裡，受困旅客們穿著從附近商店買來的同款仿冒名牌T恤，彼此交換哪裡可以買到內衣的心得。

49歲的斯洛伐克釀酒師麥茨柯娃（Erika Macikova）苦笑說，「這已經成了我們的制服」。

麥茨柯娃是結束斯里蘭卡行程返家途中，在卡達首都轉機時遭遇空域關閉窘境。她的行李還留在機場，但她與數百名乘客一同撤離至飯店安置。

身上沒有換洗衣物，她只好四處探尋尚在營業的商店，再把購物經驗分享給其他四處奔波的旅客。

區域內多家飯店裡，原本不相識的旅客互通消息，分享哪裡可以洗衣、怎麼打電話給航空公司客服拿回行李，甚至該不該大家湊錢包車離開等資訊。

他們在飯店大廳聚會玩遊戲、看比賽，也有人相約逛購物中心、買零食。WhatsApp群組也因此應運而生。

來自英國的好友雙人組哈帝（Julie Hardy）與馬凱（Francis McKay）原本在印度南部玩兩週，如今也被安置在杜哈機場附近的低樓層飯店。

兩人表示，白天很愉快，晚上才難熬。28日晚間，哈帝的手機警報響起兩次，她只穿著睡衣就奔到飯店大廳，還好大家似乎見怪不怪。

她說：「我現在很不想回房間睡覺，寧願盡量待在樓下…我無法放鬆，總覺得半夜會發生什麼事，到時要趕快爬起來撤離。」

馬凱也感到焦慮，「這一切都充滿不確定，而且我從沒身處戰區過」。