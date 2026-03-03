伊控美空襲小學逾160死 盧比歐：不會蓄意攻擊學校

伊朗官媒指控美國與以色列空襲南部一所女子小學造成160多人喪生。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美軍不會蓄意鎖定學校攻擊，相關情況若屬實，美方將展開調查。

路透社報導，這起伊朗官媒指控的攻擊發生在2月28日，地點為伊朗南部米納布鎮（Minab）一所女子小學，這是美國與以色列對伊朗發動的空襲中，死傷最為慘重的事件。

聯合國教科文組織（UNESCO），以及諾貝爾和平獎得主、教育倡議者馬拉拉．尤沙夫賽（MalalaYousafzai）均表譴責。根據國際人道法，蓄意攻擊教育機構、醫院或任何其他平民設施屬於戰爭罪。

盧比歐今天向記者表示：「如果那是我們的攻擊行動，戰爭部將會展開調查，我會請你們向他們詢問。」他補充說：「美國不會蓄意鎖定學校攻擊。」

美國戰爭部與中央司令部並未回應置評請求。週末期間，中央司令部向媒體表示，正審視有關「執行軍事行動造成平民傷害」之報導。

聯合國負責政治及和平事務的副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）今天表示，她已注意有關此事的伊朗報導，並指出美國官員表示正進行查證。

盧比歐說：「如果此事確實發生，那將十分悲慘，我無法就其背後細節發言，因為我沒有相關資訊。但若屬實，這將是悲劇性的結果。我不了解導致此事的細節，但可以明確指出的是，美國不會蓄意攻擊學校。」

伊朗國營媒體將這起攻擊歸咎於以色列與美國。以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）也被問及此事。達諾表示，他亦有看到不同版本的報導，其中包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）曾以這間學校為目標。

美國與以色列空襲伊朗始於2月28日對德黑蘭的攻擊，隨後因伊朗反擊而擴大。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於週末喪生；美國總統川普表示，這項行動可能要持續數週。