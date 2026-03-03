快訊

伊控美空襲小學逾160死 盧比歐：不會蓄意攻擊學校

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

伊朗官媒指控美國與以色列空襲南部一所女子小學造成160多人喪生。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美軍不會蓄意鎖定學校攻擊，相關情況若屬實，美方將展開調查。

路透社報導，這起伊朗官媒指控的攻擊發生在2月28日，地點為伊朗南部米納布鎮（Minab）一所女子小學，這是美國與以色列對伊朗發動的空襲中，死傷最為慘重的事件。

聯合國教科文組織（UNESCO），以及諾貝爾和平獎得主、教育倡議者馬拉拉．尤沙夫賽（MalalaYousafzai）均表譴責。根據國際人道法，蓄意攻擊教育機構、醫院或任何其他平民設施屬於戰爭罪。

盧比歐今天向記者表示：「如果那是我們的攻擊行動，戰爭部將會展開調查，我會請你們向他們詢問。」他補充說：「美國不會蓄意鎖定學校攻擊。」

美國戰爭部與中央司令部並未回應置評請求。週末期間，中央司令部向媒體表示，正審視有關「執行軍事行動造成平民傷害」之報導。

聯合國負責政治及和平事務的副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）今天表示，她已注意有關此事的伊朗報導，並指出美國官員表示正進行查證。

盧比歐說：「如果此事確實發生，那將十分悲慘，我無法就其背後細節發言，因為我沒有相關資訊。但若屬實，這將是悲劇性的結果。我不了解導致此事的細節，但可以明確指出的是，美國不會蓄意攻擊學校。」

伊朗國營媒體將這起攻擊歸咎於以色列與美國。以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）也被問及此事。達諾表示，他亦有看到不同版本的報導，其中包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）曾以這間學校為目標。

美國與以色列空襲伊朗始於2月28日對德黑蘭的攻擊，隨後因伊朗反擊而擴大。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於週末喪生；美國總統川普表示，這項行動可能要持續數週。

相關新聞

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊…

美駐利雅德大使館遇襲陷火海！川普強硬回應了

美國駐利雅德大使館3日凌晨遭伊朗無人機攻擊爆炸起火，美國總統川普稍早受訪回應，外界很快會見證美國的報復。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

美國與以色列開始轟炸伊朗僅72小時，戰火已席捲幾乎整個中東，至少直接涉及11個國家，並逼近歐洲門口的賽普勒斯。一名西方官員與一名前美國官員透露，美國施壓波斯灣盟友參戰之際，卻被爆拖延防空攔截彈補給。

影／沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝

路透引述消息人士報導，美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館3日凌晨遭伊朗攻擊爆炸起火；同一時間，阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，正遭遇伊朗大量飛彈襲擊。CNN引述消息人士稱，是兩架無人機發動攻擊，尚未傳出人員傷亡。

荷莫茲風險升高！ 台日韓中能源曝險加劇 庫存能撐多久一次看

美國總統川普持續對伊朗發動軍事打擊之際，中東情勢再度升高。連接波灣主要產油國與外海的關鍵航道荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險程度尤深。

