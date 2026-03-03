快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

上合組織聲明 呼籲聯合國對伊朗遭襲擊採取措施

中央社／ 台北3日電

成員國包括伊朗、中國、俄羅斯、印度等國的上海合作組織2日發布聲明，對伊朗遭受武裝襲擊表示嚴重關切，強烈呼籲聯合國及安理會立即採取措施，應對破壞國際和平與安全的行為。

上海合作組織在官網發布對伊朗局勢的聲明，表示其成員國對中東地區事態發展和伊朗伊斯蘭共和國遭受武裝襲擊表示嚴重關切。

聲明說，使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。

聲明強調，必須確保伊朗國家主權、安全和領土完整，支持各方保持克制，立即停止導致局勢進一步惡化的行動。上合組織成員國強烈呼籲聯合國及其安理會立即採取措施，應對破壞國際和平與安全的行為。

聲明說，向此次襲擊中的遇難家庭表示深切哀悼，向伊朗政府和人民表示聲援和支持。

上海合作組織於2001年6月15日在中國上海宣布成立，是橫跨歐亞的政治、經濟及安全合作組織，也是第一個以中國城市命名的政府間國際組織，其前身是1996年建立的「上海五國」對話機制；成員國包括俄羅斯、中國及中亞地區國家，後來納入印度、巴基斯坦、伊朗和白俄羅斯。

美國與以色列2月28日發動數十年來對伊朗最大規模攻擊，擊斃伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）、擊沉11艘伊朗軍艦，至今已襲擊逾1250個目標。

中國外長王毅3月1日與俄羅斯外長拉夫羅夫通話時表示，美國和以色列在美伊談判過程中對伊朗發動襲擊以及公然擊殺主權國家領導人都不可接受；拉夫羅夫則說，俄羅斯與中國「立場一致」。

王毅2日與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）通話時表示，珍視中伊傳統友誼，已敦促美以停止軍事行動。

以色列 伊朗

延伸閱讀

上合組織籲：確保伊朗國家主權、安全和領土完整

上合組織發表關於伊朗情勢的聲明：使用武力不可接受

大陸公民在伊朗遇難 外交部對戰事升級表達關切

王毅與伊朗等三國外長通話：已敦促美國、以色列立即停止軍事行動

相關新聞

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊…

美駐利雅德大使館遇襲陷火海！川普強硬回應了

美國駐利雅德大使館3日凌晨遭伊朗無人機攻擊爆炸起火，美國總統川普稍早受訪回應，外界很快會見證美國的報復。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

美國與以色列開始轟炸伊朗僅72小時，戰火已席捲幾乎整個中東，至少直接涉及11個國家，並逼近歐洲門口的賽普勒斯。一名西方官員與一名前美國官員透露，美國施壓波斯灣盟友參戰之際，卻被爆拖延防空攔截彈補給。

影／沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝

路透引述消息人士報導，美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館3日凌晨遭伊朗攻擊爆炸起火；同一時間，阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，正遭遇伊朗大量飛彈襲擊。CNN引述消息人士稱，是兩架無人機發動攻擊，尚未傳出人員傷亡。

荷莫茲風險升高！ 台日韓中能源曝險加劇 庫存能撐多久一次看

美國總統川普持續對伊朗發動軍事打擊之際，中東情勢再度升高。連接波灣主要產油國與外海的關鍵航道荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險程度尤深。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。