上合組織聲明 呼籲聯合國對伊朗遭襲擊採取措施

成員國包括伊朗、中國、俄羅斯、印度等國的上海合作組織2日發布聲明，對伊朗遭受武裝襲擊表示嚴重關切，強烈呼籲聯合國及安理會立即採取措施，應對破壞國際和平與安全的行為。

上海合作組織在官網發布對伊朗局勢的聲明，表示其成員國對中東地區事態發展和伊朗伊斯蘭共和國遭受武裝襲擊表示嚴重關切。

聲明說，使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。

聲明強調，必須確保伊朗國家主權、安全和領土完整，支持各方保持克制，立即停止導致局勢進一步惡化的行動。上合組織成員國強烈呼籲聯合國及其安理會立即採取措施，應對破壞國際和平與安全的行為。

聲明說，向此次襲擊中的遇難家庭表示深切哀悼，向伊朗政府和人民表示聲援和支持。

上海合作組織於2001年6月15日在中國上海宣布成立，是橫跨歐亞的政治、經濟及安全合作組織，也是第一個以中國城市命名的政府間國際組織，其前身是1996年建立的「上海五國」對話機制；成員國包括俄羅斯、中國及中亞地區國家，後來納入印度、巴基斯坦、伊朗和白俄羅斯。

美國與以色列2月28日發動數十年來對伊朗最大規模攻擊，擊斃伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）、擊沉11艘伊朗軍艦，至今已襲擊逾1250個目標。

中國外長王毅3月1日與俄羅斯外長拉夫羅夫通話時表示，美國和以色列在美伊談判過程中對伊朗發動襲擊以及公然擊殺主權國家領導人都不可接受；拉夫羅夫則說，俄羅斯與中國「立場一致」。

王毅2日與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）通話時表示，珍視中伊傳統友誼，已敦促美以停止軍事行動。