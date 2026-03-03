快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
杜拜上空1日可以看到攔截伊朗來襲目標後產生的爆炸。法新社
杜拜上空1日可以看到攔截伊朗來襲目標後產生的爆炸。法新社

美國、以色列伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊，對美國及其自巴林至阿拉伯聯合大公國等區域盟邦的防禦系統形成壓力，並持續消耗武器庫存。彭博資訊2日報導，這場戰鬥的最終走向，可能取決於哪一方先耗盡彈藥。

自美國與以色列2月28日對伊朗展開空襲、密集動用巡弋飛彈、無人機與精準導引炸彈，伊朗則以「見證者-136」（Shahed-136）單向攻擊無人機，以及結構簡單的小型巡弋飛彈持續反擊。相關攻勢2日仍在中東多地延續，擊中美軍基地、石油基礎設施與民用建築。

根據阿聯說法，美製「愛國者」防空飛彈在攔截伊朗「見證者」無人機及其他彈道飛彈方面大致奏效，攔截率超過90%。然而，以價值400萬美元（台幣約1.26億元）的飛彈擊落2萬美元（台幣約63萬元）的無人機，也凸顯自俄烏戰爭初期以來困擾西方軍事規劃者的問題：廉價武器正大量消耗原本用於應對更複雜威脅的資源，結果是美伊雙方都可能在數天或數周內面臨彈藥吃緊；誰能撐得更久，誰就可能取得關鍵優勢。

伊朗代理勢力與飛彈能力在先前衝突中受損後，德黑蘭評估川普支持者普遍反對曠日持久的戰爭，轉而升高對美方可能動武所帶來後果與代價的警告。已在空襲中身亡的最高領袖哈米尼曾示警，美國攻擊將引發席捲整個地區的戰火。

美國智庫史汀生中心資深研究員葛里科（Kelly Grieco）指出：「從伊朗的角度來看，消耗戰略在作戰層面合乎邏輯。他們盤算防守方將耗盡攔截彈，而波斯灣國家的政治意志將會動搖，進而向美國與以色列施壓，要求在伊朗耗盡飛彈與無人機之前停止行動。」彭博資訊掌握的一份內部分析亦顯示，卡達的愛國者攔截彈庫存在目前使用速度下僅能維持4天，已私下敦促儘速結束衝突。

外界估計，伊朗在去年衝突後仍擁有約2000枚彈道飛彈，「見證者」無人機數量可能更為龐大。德黑蘭自本輪衝突爆發以來已發射逾1200枚飛彈與無人機，其中多數可能為「見證者」。彭博經濟國防主管瓦瑟（Becca Wasser）分析指出，這顯示伊朗或保留破壞力更強的彈道飛彈，用於後續持續性攻勢；而在美方方面，攻擊規劃人員恐未向該地區部署足夠彈藥，以支撐美國總統川普所預估的四週行動。

在防禦層面，美國及區域夥伴主要運用洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）的愛國者防空系統，發射PAC-3飛彈。儘管五角大廈推動增產，但根據洛馬數據，2025年僅生產約600枚PAC-3飛彈。依據已報導擊落的飛彈與無人機數量推算，自2月28日以來，中東地區很可能已發射數千枚攔截彈。

此外，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國亦操作薩德（THAAD）系統，該系統設計用於在大氣層邊緣攔截更先進、速度更快的飛彈，不太可能用於其他目標，且成本更高，每枚約1200萬美元。美國亦出動戰機巡邏，發射先進精準殺傷武器系統飛彈，每枚成本約2萬至3萬美元，另加戰機運作費用。至於專門針對無人機的防禦系統，在該地區仍相對不足。

一名知情人士表示，若伊朗攻擊強度持續，目前區域內的PAC-3庫存可能在數日內降至危險低點；若進攻性武器亦告罄，戰局恐將陷入僵持。

以色列 伊朗

延伸閱讀

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

美拚伊朗行動速戰速決 以免彈藥耗盡

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

相關新聞

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊…

美駐利雅德大使館遇襲陷火海！川普強硬回應了

美國駐利雅德大使館3日凌晨遭伊朗無人機攻擊爆炸起火，美國總統川普稍早受訪回應，外界很快會見證美國的報復。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

美國與以色列開始轟炸伊朗僅72小時，戰火已席捲幾乎整個中東，至少直接涉及11個國家，並逼近歐洲門口的賽普勒斯。一名西方官員與一名前美國官員透露，美國施壓波斯灣盟友參戰之際，卻被爆拖延防空攔截彈補給。

影／沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝

路透引述消息人士報導，美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館3日凌晨遭伊朗攻擊爆炸起火；同一時間，阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，正遭遇伊朗大量飛彈襲擊。CNN引述消息人士稱，是兩架無人機發動攻擊，尚未傳出人員傷亡。

荷莫茲風險升高！ 台日韓中能源曝險加劇 庫存能撐多久一次看

美國總統川普持續對伊朗發動軍事打擊之際，中東情勢再度升高。連接波灣主要產油國與外海的關鍵航道荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險程度尤深。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。