美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊，對美國及其自巴林至阿拉伯聯合大公國等區域盟邦的防禦系統形成壓力，並持續消耗武器庫存。彭博資訊2日報導，這場戰鬥的最終走向，可能取決於哪一方先耗盡彈藥。

自美國與以色列2月28日對伊朗展開空襲、密集動用巡弋飛彈、無人機與精準導引炸彈，伊朗則以「見證者-136」（Shahed-136）單向攻擊無人機，以及結構簡單的小型巡弋飛彈持續反擊。相關攻勢2日仍在中東多地延續，擊中美軍基地、石油基礎設施與民用建築。

根據阿聯說法，美製「愛國者」防空飛彈在攔截伊朗「見證者」無人機及其他彈道飛彈方面大致奏效，攔截率超過90%。然而，以價值400萬美元（台幣約1.26億元）的飛彈擊落2萬美元（台幣約63萬元）的無人機，也凸顯自俄烏戰爭初期以來困擾西方軍事規劃者的問題：廉價武器正大量消耗原本用於應對更複雜威脅的資源，結果是美伊雙方都可能在數天或數周內面臨彈藥吃緊；誰能撐得更久，誰就可能取得關鍵優勢。

伊朗代理勢力與飛彈能力在先前衝突中受損後，德黑蘭評估川普支持者普遍反對曠日持久的戰爭，轉而升高對美方可能動武所帶來後果與代價的警告。已在空襲中身亡的最高領袖哈米尼曾示警，美國攻擊將引發席捲整個地區的戰火。

美國智庫史汀生中心資深研究員葛里科（Kelly Grieco）指出：「從伊朗的角度來看，消耗戰略在作戰層面合乎邏輯。他們盤算防守方將耗盡攔截彈，而波斯灣國家的政治意志將會動搖，進而向美國與以色列施壓，要求在伊朗耗盡飛彈與無人機之前停止行動。」彭博資訊掌握的一份內部分析亦顯示，卡達的愛國者攔截彈庫存在目前使用速度下僅能維持4天，已私下敦促儘速結束衝突。

外界估計，伊朗在去年衝突後仍擁有約2000枚彈道飛彈，「見證者」無人機數量可能更為龐大。德黑蘭自本輪衝突爆發以來已發射逾1200枚飛彈與無人機，其中多數可能為「見證者」。彭博經濟國防主管瓦瑟（Becca Wasser）分析指出，這顯示伊朗或保留破壞力更強的彈道飛彈，用於後續持續性攻勢；而在美方方面，攻擊規劃人員恐未向該地區部署足夠彈藥，以支撐美國總統川普所預估的四週行動。

在防禦層面，美國及區域夥伴主要運用洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）的愛國者防空系統，發射PAC-3飛彈。儘管五角大廈推動增產，但根據洛馬數據，2025年僅生產約600枚PAC-3飛彈。依據已報導擊落的飛彈與無人機數量推算，自2月28日以來，中東地區很可能已發射數千枚攔截彈。

此外，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國亦操作薩德（THAAD）系統，該系統設計用於在大氣層邊緣攔截更先進、速度更快的飛彈，不太可能用於其他目標，且成本更高，每枚約1200萬美元。美國亦出動戰機巡邏，發射先進精準殺傷武器系統飛彈，每枚成本約2萬至3萬美元，另加戰機運作費用。至於專門針對無人機的防禦系統，在該地區仍相對不足。

一名知情人士表示，若伊朗攻擊強度持續，目前區域內的PAC-3庫存可能在數日內降至危險低點；若進攻性武器亦告罄，戰局恐將陷入僵持。