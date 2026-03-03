美駐利雅德大使館遇襲陷火海！川普強硬回應了

美國駐利雅德大使館3日凌晨遭伊朗無人機攻擊爆炸起火，美國總統川普稍早受訪回應，外界很快會見證美國的報復。

路透報導，川普告訴NewsNation記者梅爾（Kellie Meyer），針對利雅德美國大使館遭襲、以及伊朗衝突期間美軍陣亡的報復措施，「你們很快就會知道」。這段短訪由梅爾分享在社群媒體X。

問及是否擔心美國據點可能遭到其他攻擊，甚至包括美國本土時，川普回應：「不，這是戰爭的一部分。戰爭就是這樣，不管人們喜不喜歡，事情就是如此。」

另外，梅爾補充，川普稱，認為不需要對伊朗派遣地面部隊。

根據社群影片，美駐利雅德大使館遭2架伊朗無人機攻擊，爆炸燒成火球後陷入火海。