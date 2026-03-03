聽新聞
沙國首都利雅德外交區傳爆炸聲 目擊者：濃煙中可見火舌
4名目擊者表示，沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）的外交區今天傳出巨大爆炸聲，並冒出濃煙。該區設有多國大使館及外國外交官住所。
法新社報導，一名因事態敏感而要求匿名的居民告訴記者：「我聽到兩聲爆炸，接著看見那個區域的上空冒出濃煙。」
與此同時，伊朗正持續以多波飛彈與無人機發動攻擊，範圍擴及包括沙烏地阿拉伯在內等波斯灣國家，以回應美國與以色列的空襲行動。
路透社報導，3名知情人士說，利雅德的美國大使館傳出巨大爆炸聲，並可見火舌竄燒，其中1人表示火勢不大。
大使館發言人並未立即回應置評要求，沙國政府媒體辦公室也未做出回應。路透社暫時無法立即確認事件發生的具體情況。
