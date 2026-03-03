快訊

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
CNN引述Planet Labs PBC衛星影像，公布美軍1日在科威特港口遇襲地點的前（左）後（右）對比照。圖/擷自@Anonymostw在X的照片
CNN引述Planet Labs PBC衛星影像，公布美軍1日在科威特港口遇襲地點的前（左）後（右）對比照。圖/擷自@Anonymostw在X的照片

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

美軍中央司令部（CENTCOM）於美東時間2日下午證實，在遇襲地點新尋獲2名士兵遺體，美軍陣亡人數增至6人，另有18名士兵身受重傷。

CNN引述消息人士，這次陣亡事件發生在當地時間3月1日上午約9時，科威特舒艾巴港（Shuaiba port）一處臨時作戰中心遭伊朗無人機直接擊中。這是一座三節相連、內部設有辦公空間的拖車式建物。

消息人士描述，攻擊來得很快，且沒有任何預警或警報聲提示部隊撤離或進入掩體。攻擊發生數小時後，建物部分區域仍在悶燒，內部被燻得焦黑，爆炸衝擊將牆面向外炸開，有些部位甚至從建物上剝落。

事發後衛星影像顯示，港口內一棟建物起火，濃黑煙柱直衝天際。

CENTCOM最初表示有3名官兵死亡，但未具體說明攻擊地點。消息人士說，當時現場有數十人。由於建物部分區域仍在燃燒，尋回其餘官兵需要時間。

這6名士兵是美軍代號「史詩怒火」行動以來首批陣亡人員，美國總統川普與防長赫塞斯均表示，恐怕還會出現更多傷亡。

以色列 伊朗 哈米尼

相關新聞

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊…

美駐利雅德大使館遇襲陷火海！川普強硬回應了

美國駐利雅德大使館3日凌晨遭伊朗無人機攻擊爆炸起火，美國總統川普稍早受訪回應，外界很快會見證美國的報復。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

美國與以色列開始轟炸伊朗僅72小時，戰火已席捲幾乎整個中東，至少直接涉及11個國家，並逼近歐洲門口的賽普勒斯。一名西方官員與一名前美國官員透露，美國施壓波斯灣盟友參戰之際，卻被爆拖延防空攔截彈補給。

影／沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝

路透引述消息人士報導，美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館3日凌晨遭伊朗攻擊爆炸起火；同一時間，阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，正遭遇伊朗大量飛彈襲擊。CNN引述消息人士稱，是兩架無人機發動攻擊，尚未傳出人員傷亡。

荷莫茲風險升高！ 台日韓中能源曝險加劇 庫存能撐多久一次看

美國總統川普持續對伊朗發動軍事打擊之際，中東情勢再度升高。連接波灣主要產油國與外海的關鍵航道荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險程度尤深。

