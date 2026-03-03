影／沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝

路透引述消息人士報導，美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館3日凌晨遭伊朗攻擊爆炸起火；同一時間，阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，正遭遇伊朗大量飛彈襲擊。CNN引述消息人士稱，美駐利雅德大使館是遭兩架無人機攻擊，尚未傳出人員傷亡。

兩名消息人士告訴路透，美國駐利雅德使館陷入大火。社群媒體X帳號「OSINTtechnical」引述4名目擊者告訴法新社，現場疑似遭遇伊朗自殺無人機攻擊。

根據尚未核實的社群畫面，可見現場烈焰燒成一片火球，同時竄出大量濃煙。美方尚未證實消息。

同一時間，紐約時報報導，UAE正因應大量來自伊朗的飛彈攻擊。