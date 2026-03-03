快訊

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲風險升高！ 台日韓中能源曝險加劇 庫存能撐多久一次看

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
荷莫茲海峽通行風險升高，全球約兩成油氣運輸面臨中斷壓力，高度依賴中東能源的亞洲經濟體備受關注。路透
荷莫茲海峽通行風險升高，全球約兩成油氣運輸面臨中斷壓力，高度依賴中東能源的亞洲經濟體備受關注。路透

美國總統川普持續對伊朗發動軍事打擊之際，中東情勢再度升高。連接波灣主要產油國與外海的關鍵航道荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險程度尤深。

紐約時報報導，亞洲多國雖握有能源庫存，可支撐數周至數月，但若戰事拖長，將對經濟構成更嚴重威脅。油價已出現劇烈波動，部分油輪改道航行，保險成本攀升，港口開始出現壅塞。

中國超過一半海運原油來自中東，其中約四分之一來自伊朗。根據市場研究機構Kpler資料，中國原油庫存約可支撐115天，並有來自俄羅斯與哈薩克的陸上管線可分散風險。但若供應長期受阻，勢必改向其他來源購油，價格壓力上升。

北京正面臨經濟放緩與房地產低迷壓力，同時承受與美國貿易戰帶來的出口衝擊。顧問公司Asia Group中國區負責人Han Lin指出，中國難以同時消化出口利潤壓縮與油價上揚衝擊。

日本與南韓對荷莫茲海峽依賴更深。日本逾九成石油經該海峽進口，南韓約七成原油來自中東。日本民間與政府合計油品庫存可支撐254天，南韓超過210天，但能源價格若長期高檔，仍將侵蝕貿易與內需。

台灣能源進口占比逾96%，約60%石油與三分之一天然氣須經荷莫茲海峽。沙烏地阿拉伯是台灣最大石油供應國，台灣四分之一液化天然氣來自卡達。台灣經濟研究院估算石油庫存約可支撐120天，但天然氣僅約11天。半導體產業高度依賴穩定供電，一旦能源供應緊縮，將牽動全球科技供應鏈。

美國國務院已發布警示，要求在14個中東國家的美國公民撤離。隨著軍事行動持續與能源航道風險升高，亞洲經濟原本在貿易動盪中展現的韌性，正面臨新的壓力測試。

伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

中東烽火再起 外銷企業營運拉警報最擔心這件事

油價和天然氣價格飆升 伊朗報復波及能源供應 波灣多國油氣設施停擺

專家示警全球經濟衰退

荷姆茲危機 最糟將拖垮全球經濟

相關新聞

影／沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝

路透引述消息人士報導，美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館3日凌晨遭伊朗攻擊爆炸起火；同一時間，阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，正遭遇伊朗大量飛彈襲擊。CNN引述消息人士稱，是兩架無人機發動攻擊，尚未傳出人員傷亡。

荷莫茲風險升高！ 台日韓中能源曝險加劇 庫存能撐多久一次看

美國總統川普持續對伊朗發動軍事打擊之際，中東情勢再度升高。連接波灣主要產油國與外海的關鍵航道荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險程度尤深。

美官員：24小時內大幅升級對伊朗火力 美國務院急籲14國公民撤離

CNN報導，中東局勢急遽惡化，衝突將進一步擴大。一名資深美國官員透露，美國預備在未來24小時內...

川普：必要時將派地面部隊進軍伊朗！僅27%民眾支持仍稱做對了

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），總統川普2日接受紐約郵報獨家採訪時表示，不排除向伊朗派遣美軍地面部隊。

伊朗宣布關閉荷莫茲海峽！ 預告襲擊通行船隻

以色列時報引述伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告打擊任何航經荷莫茲海峽海域的船舶；但是美軍中央司令部否認。與此同時，美國國務院發布警示，要求在14個中東國家的美國公民撤離。

因應伊朗局勢歐盟召開安全會議 加強公民撤離行動

為了因應伊朗的局勢發展與影響，歐盟執委會今天召開安全會議，確立接下來歐盟執委會的工作將聚焦於支持成員國與保護歐盟公民、加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。