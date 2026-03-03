快訊

中東衝突擾亂航班 數千旅客被迫滯留泰國

中央社／ 曼谷3日專電
美以聯手空襲伊朗，中東多國關閉領空導致航班大亂，泰國曼谷蘇凡納布機場及其他主要機場有逾百個航班取消，圖為出境大廳航班資訊。中央社
美以聯手空襲伊朗，中東多國關閉領空導致航班大亂，泰國曼谷蘇凡納布機場及其他主要機場有逾百個航班取消，圖為出境大廳航班資訊。中央社

美以聯手空襲伊朗，中東多國關閉領空導致航班大亂，影響範圍擴及亞洲。泰國曼谷蘇凡納布機場及其他主要機場有逾百個航班取消，數千人被迫滯留各大城市，有旅客想更改航班但機位難求，當局將向滯留在泰國的旅客發放補貼。

來自比利時的梅爾森（Van Melsen）一家5口帶著行李在曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）大廳席地而坐，他們原本搭乘的阿聯酋航空（Emirates）經由杜拜（Dubai）轉機返國的班機被取消，不得不重新購買機票。

梅爾森從昨晚10時開始嘗試要買機票返回比利時，但手機螢幕上的網頁不斷重新整理，仍無法找到合適機票。他說：「現在機票一位難求，不知該怎麼辦，已經等了好幾個小時。」

梅爾森無奈地對中央社表示，這是3個小孩第一次搭飛機出國旅遊，沒想到卻發生這樣的事。

蘇凡納布機場的出境大廳座椅坐滿旅客，部分直接躺在椅子上休息。首次到亞洲旅遊的西班牙旅客阿德里亞娜（Adriana）是其中之一，她睡眼惺忪地接受中央社訪問。

她表示，與同行友人在泰國旅遊2週後，原訂2日搭乘卡達航空（Qatar Airways）的班機返回馬德里，但飛往杜哈（Doha）的航程被取消而得改買其他機票，但除了要多次轉機，票價對她而言也太過昂貴。

阿德里亞娜說：「有鑒於中東情勢，我們決定先留在機場，看看卡達航空能為我們提供什麼解決方案。」

另外，一對來自斯洛伐克的父子原訂返鄉的航班也被取消。他們原本計劃在阿布達比（Abu Dhabi）轉機，如今改為6日經由首爾飛往維也納，再搭乘巴士返回斯洛伐克。彼得（Peter）表示，這是他首次因戰爭影響行程，感受不太好，兩人被迫要在泰國多滯留3天。

同樣受影響的還有旅居泰國的法國旅客阿列茲（Loic Alliez），他沒想到中東戰火會影響到他從曼谷到香港的航班。阿列茲原本要搭乘卡達航空今早的班機赴香港出差，但因航空公司飛機調度問題，航班被取消，因此被迫重買機票並提早於凌晨出發。

阿列茲告訴中央社：「今天從曼谷到香港已經沒有航班，因此我得飛到深圳，再坐火車到香港。」他補充說，上次遭遇類似情況是春節時航班一位難求，但這次是「中東地區的局勢影響了亞洲的航班」。

多個往返中東和泰國的航班已被取消，經由中東前往歐洲的旅客被迫改從香港或首爾等地轉機。曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國公私部門正為數千名因航班取消而滯留在各大城市的遊客提供援助。這些措施包括豁免遊客改簽費用及為需延長住宿的旅客提供優惠房價。

泰國旅遊觀光協會榮譽秘書長阿迪斯（AdithChairattananon）向曼谷郵報表示，包括曼谷、普吉島和蘇梅島等地正在接待大量無法返國的國際遊客。

泰國媒體鮮新聞英文網（Khaosod English）2日報導，泰國觀光暨體育部正準備向滯留在泰國的外國遊客提供每天2000泰銖（約新台幣2011元）的補貼。

觀光暨體育部常務次長納芮雅（NatthriyaThaweevong）表示，該部門已與觀光局（TAT）、泰國旅遊理事會、泰國飯店協會及其他服務業組織舉行緊急會議，討論對受影響遊客的援助。她表示，許多滯留遊客是在局勢惡化前抵達，現在可能面臨經濟困難。

她說：「泰國應該扮演好東道主的角色，對因不可抗力因素導致遊客無法返國的情況，允許每天提供2000泰銖的初步補貼」，也將繼續評估所需援助的範圍。

中東 比利時 香港

相關新聞

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊…

美駐利雅德大使館遇襲陷火海！川普強硬回應了

美國駐利雅德大使館3日凌晨遭伊朗無人機攻擊爆炸起火，美國總統川普稍早受訪回應，外界很快會見證美國的報復。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

美國與以色列開始轟炸伊朗僅72小時，戰火已席捲幾乎整個中東，至少直接涉及11個國家，並逼近歐洲門口的賽普勒斯。一名西方官員與一名前美國官員透露，美國施壓波斯灣盟友參戰之際，卻被爆拖延防空攔截彈補給。

影／沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝

路透引述消息人士報導，美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館3日凌晨遭伊朗攻擊爆炸起火；同一時間，阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，正遭遇伊朗大量飛彈襲擊。CNN引述消息人士稱，是兩架無人機發動攻擊，尚未傳出人員傷亡。

荷莫茲風險升高！ 台日韓中能源曝險加劇 庫存能撐多久一次看

美國總統川普持續對伊朗發動軍事打擊之際，中東情勢再度升高。連接波灣主要產油國與外海的關鍵航道荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險程度尤深。

