五角大廈：美國不會陷入新的無休止戰爭

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國戰爭部今天淡化外界疑慮，表示美軍對伊朗的攻擊並不會讓美國陷入一場新的無止境戰爭，不過，官員拒絕透露這場戰爭何時終了，並提醒說美方可能會有更多傷亡。

美國與以色列28日發動數十年來對伊朗最大規模攻擊，擊斃伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）、擊沉11艘伊朗軍艦，至今已襲擊逾1250個目標。

路透社報導，對伊朗襲擊發生後，五角大廈首次召開簡報會；參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）向媒體表示，美軍要在伊朗達成目標，這需要時間。

戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）主要從軍事角度列舉美方這些目標，稱五角大廈的目標是摧毀伊朗海軍及其飛彈能力，以阻止德黑蘭日後秘密開發核武。伊朗一向否認想要擁有核武。

赫格塞斯說：「那些叫囂『無止境戰爭』的媒體和左派人士，閉嘴！這不是伊拉克戰爭，也不會是無休止戰爭。」

赫格塞斯曾任福斯新聞網（Fox News）主播，也是美國陸軍老兵，2005年至2006年在伊拉克服役，之後被派往阿富汗。

不過，當有記者詢問戰爭時程時，赫格塞斯並未回答，僅表示總統川普不會給出明確的時間表。不過，川普在1日曾表示，對伊朗的打擊行動，可能還會持續4週。

以色列 伊朗

相關新聞

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊…

美駐利雅德大使館遇襲陷火海！川普強硬回應了

美國駐利雅德大使館3日凌晨遭伊朗無人機攻擊爆炸起火，美國總統川普稍早受訪回應，外界很快會見證美國的報復。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

美國與以色列開始轟炸伊朗僅72小時，戰火已席捲幾乎整個中東，至少直接涉及11個國家，並逼近歐洲門口的賽普勒斯。一名西方官員與一名前美國官員透露，美國施壓波斯灣盟友參戰之際，卻被爆拖延防空攔截彈補給。

影／沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝

路透引述消息人士報導，美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館3日凌晨遭伊朗攻擊爆炸起火；同一時間，阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，正遭遇伊朗大量飛彈襲擊。CNN引述消息人士稱，是兩架無人機發動攻擊，尚未傳出人員傷亡。

荷莫茲風險升高！ 台日韓中能源曝險加劇 庫存能撐多久一次看

美國總統川普持續對伊朗發動軍事打擊之際，中東情勢再度升高。連接波灣主要產油國與外海的關鍵航道荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險程度尤深。

