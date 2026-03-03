五角大廈：美國不會陷入新的無休止戰爭

美國戰爭部今天淡化外界疑慮，表示美軍對伊朗的攻擊並不會讓美國陷入一場新的無止境戰爭，不過，官員拒絕透露這場戰爭何時終了，並提醒說美方可能會有更多傷亡。

美國與以色列28日發動數十年來對伊朗最大規模攻擊，擊斃伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）、擊沉11艘伊朗軍艦，至今已襲擊逾1250個目標。

路透社報導，對伊朗襲擊發生後，五角大廈首次召開簡報會；參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）向媒體表示，美軍要在伊朗達成目標，這需要時間。

戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）主要從軍事角度列舉美方這些目標，稱五角大廈的目標是摧毀伊朗海軍及其飛彈能力，以阻止德黑蘭日後秘密開發核武。伊朗一向否認想要擁有核武。

赫格塞斯說：「那些叫囂『無止境戰爭』的媒體和左派人士，閉嘴！這不是伊拉克戰爭，也不會是無休止戰爭。」

赫格塞斯曾任福斯新聞網（Fox News）主播，也是美國陸軍老兵，2005年至2006年在伊拉克服役，之後被派往阿富汗。

不過，當有記者詢問戰爭時程時，赫格塞斯並未回答，僅表示總統川普不會給出明確的時間表。不過，川普在1日曾表示，對伊朗的打擊行動，可能還會持續4週。