中東烽火再起 外銷企業營運拉警報最擔心這件事

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
全球最大貨櫃航運業者正在更改航運路線、避開波斯灣，以免遭戰火波及。圖為漁民在荷莫茲海峽觀看油輪航行。美聯社
美國以色列聯軍對伊朗發動軍事攻擊，中東情勢急遽升溫。美國總統川普強硬表態不會收手，美軍行動持續，戰火未歇，全球市場神經緊繃，能源、航運與國際貿易全面拉警報，產業界憂心戰事不確定性，恐成壓垮景氣最後一根稻草。嘉雲縣市50多家企業負責人組成的義雲會、創會會長林文村指出，國際政治風險急遽攀升，戰事若拖長，如同俄烏戰爭，國際經濟將動盪。他直言，沒有人能保證戰事衝突持續多久，企業此刻應「先保命」，資金提早備妥，避免資金鏈在高風險環境下斷裂。

林文村說，美國關稅才見緩和，如今中東戰火再起，地緣政治風險疊加，中小企業面臨不確定性。尤其伊朗位處關鍵能源通道荷莫茲海峽航道受阻，全球石油與天然氣供應首當其衝。原油價格走揚，將帶動塑化原料、金屬與運輸成本齊漲，形成連鎖「蝴蝶效應」。出口導向產業衝擊直接。海運、空運航程拉長，交貨期延後，企業周轉天數被迫增加，現金壓力上升；若油價與運費轉嫁消至消費市場，恐推升通膨，削弱消費力道，最終形成需求萎縮與景氣降溫雙重夾擊。

外銷塑膠機械黃姓業者坦言，與中東往來客戶目前多採觀望態度，大家都在等戰局走向明朗再作決定。他憂心，一旦衝突擴大，不僅訂單流失，還可能波及歐洲市場。報關業說明最新運輸動態，空運方面，中東主要航空公司取消部分航班，雖有替代航線，但飛往歐洲艙位緊張，建議出口商訂艙與交貨前務必再次確認。至於海運，部分航商暫停接收新訂艙或暫停收貨，加收戰爭風險附加費；若改道經好望角，航程延長、貨櫃設備調度失衡，運價與交期都將出現變數。

伊朗報復行動，中東交通樞紐亦受波及。包括杜拜機場在內的設施傳出攻擊事件。杜拜向來是台灣貨物轉往歐洲的重要空運樞紐，一旦功能受限，亞洲至歐洲的物流鏈勢必受到衝擊。林文村指出，川普對南美委內瑞拉、伊朗採取斬首戰略，戰火再起，是否牽動與中國複雜角力，值得關注。「市場最怕不是壞消息，而是不確定。」林文村強調，現階段企業最重要是保留現金、降低槓桿、控制庫存與風險曝險，寧可保守，不要過度擴張。戰火何時落幕無人能料，但風暴中心之外，台灣企業提前備戰。

伊朗 原油價格

