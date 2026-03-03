聽新聞
中東局勢惡化 美籲公民速離沙烏地、埃及等國
美國國務院今天以美國與以色列在伊朗的戰爭為由，發布緊急公告，呼籲公民離開包括埃及與波灣國家在內的多數中東地區。
法新社報導，國務院領事事務助理國務卿南達（Mora Namdar）在社群平台X發文表示，由於安全風險嚴峻，國務院敦促美國公民「即刻利用現有商業運輸方式離開下列國家」，並列出名單。
納入警告名單的包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列與巴勒斯坦自治區、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、敘利亞、阿拉伯聯合大公國以及葉門。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，國務院發布這項緊急訊息之際，伊朗正對中東多國發動連串攻擊，其中許多目標明確鎖定美國資產，藉此回應美國及以色列對其的軍事行動。許多當地政府已呼籲美國公民就地避難。
