油價和天然氣價格飆升！伊朗報復波及能源供應 波灣多國油氣設施停擺

隨著美伊對伊朗在周末發動襲擊，以及伊朗接連採取行動報復，導致中東地區多處油氣設施被迫關閉或採取預防性停產措施，再加上關鍵的荷姆茲海峽航運受阻，國際石油與天然氣價格在周一（2日）大幅上漲，但周二盤後卻回跌，有回穩跡象；金價周一漲幅收斂，不過周二開盤後呈現小漲。

布蘭特原油5月期貨2日收盤上漲6.7%，報每桶77.74美元，較開盤時一度飆漲13%漲幅收斂，當時一度攀升至每桶82.37美元，創2025年1月以來最高。

西德州原油4月期貨周一收盤漲6.28%，報每桶71.23美元，但周二開盤小漲後回跌，報70.76美元，似有回穩跡象。該指標油價一度飆升逾12%至75.33美元，為去年6月以來最高。

中東衝突若長期持續，可能導致油價持續攀升，加劇通膨壓力，進而拖累全球經濟增長，同時推高美國零售汽油價格。

伊朗革命衛隊周一深夜宣布，荷姆茲海峽已經關閉，伊朗將向任何試圖穿越海峽的船隻開火。這是伊朗自周六告知船舶將關閉這一出口通道以來最明確的警告，此舉可能導致全球五分之一石油運輸受阻。該航道也是全球約20%液化天然氣（LNG）運輸的通道。

儘管油價初始漲幅低於部分分析師預期，但伊朗對沙烏地阿拉伯、卡達等主要產油國的報復襲擊加劇了市場擔憂。若中東戰事延續，可能引發更嚴重的能源供應中斷。

標普全球副董事長Daniel Yergin指出：「核心問題在於供應損失規模、持續時間以及大國如何因應。」

周一，沙烏地阿拉伯最大國內煉油廠因無人機襲擊而關閉。卡達暫停液化天然氣生產，國有企業卡達能源公司準備對液化天然氣運輸宣布不可抗力。伊拉克庫德地區大部分石油生產及以色列多個天然氣田停產。

在卡達暫停LNG生產的消息傳出後，歐洲指標天然氣價格飆升46%。

伊朗哈格島（Kharg Island）上周六傳出爆炸聲，目前尚不清楚設施受損程度。該島處理伊朗90%的原油出口。伊朗是石油輸出國組織（OPEC）第三大產油國，提供全球約4.5%的石油供應。

伊朗衝突擴大還導致150艘船隻在荷姆茲海峽附近下錨滯留，此前一名船員罹難，至少三艘油輪受損。

摩根大通指出，若荷姆茲海峽航運受阻三至四周，可能迫使波灣產油國停產，並推高布蘭特原油價格至每桶100美元以上。

OPEC+周日達成協議，4月將增產每日20.6萬桶。RBC Capital分析師Helima Croft指出，除沙國外，所有OPEC+產油國基本已滿負荷生產。

周一美國平均零售汽油價格突破每加侖3美元，創去年11月以來新高。分析師預期衝突升級將推高未來數日油價。

美國超低硫柴油期貨周一升至每加侖2.90美元的兩年高點，漲幅約9%；汽油期貨上漲約4%。

金價方面，現貨金價在今天盤初上漲0.45%，報每英兩5,346美元，周一收盤漲幅0.82%，較盤中2.6%漲幅收斂，反映投資人獲利了結。金價在1月29日創下5,594.82美元的紀錄高價。

現貨銀價今天盤初上漲0.94%，報每英兩90.22美元，周一收盤則挫跌4.7%。

High Ridge Futures金屬交易總監David Meger表示：「當前市場正試圖判斷未來幾周是否會出現後續打擊。我認為正是這種不確定性可能支撐金價。」