全球約10%貨櫃船因荷姆茲海峽關閉滯留 伊朗已放話敢通過就開火

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
3月2日在荷姆茲海峽上的船隻。 路透
日本貨櫃運輸公司Ocean Network Express（ONE）執行長尼可松（Jeremy Nixon）周一（2日）表示，在美國和以色列伊朗發動襲擊後，因荷姆茲海峽壅塞而滯留的750艘船舶中，約有100艘是貨櫃船。

尼可松在加州長堤港參加標普全球市場情報舉辦的貨櫃航運會議，他說：「全球約10%的貨櫃船隊被堵到。」

隨著伊朗對美以襲擊實施報復，海運保險公司已停止承保穿越伊朗與阿曼之間荷姆茲海峽的航程。全球約五分之一石油消費量及大量天然氣經由荷姆茲海峽運輸。伊朗革命衛隊司令周一在伊朗國家電視台發出警告說，「荷姆茲海峽已關閉，若有人試圖通過，革命衛隊和常備海軍的英雄們將對那些船隻開火」。

尼可松表示，現在「所有貨物都將開始在歐洲和亞洲的航運樞紐及主要港口積壓」。他透露，ONE和地中海航運公司（MSC）等競爭同業，都已停止承接往中東的貨運訂單。

航運業界的專家同時警告，若荷姆茲海峽長期關閉，將導致油價飆升。

以色列 伊朗 荷姆茲海峽

美國400萬美元愛國者迎戰伊朗2萬美元無人機！美伊比拚軍火庫誰先見底

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊…

美駐利雅德大使館遇襲陷火海！川普強硬回應了

美國駐利雅德大使館3日凌晨遭伊朗無人機攻擊爆炸起火，美國總統川普稍早受訪回應，外界很快會見證美國的報復。

美軍首批陣亡增至6死！CNN爆料「伊朗直接命中毫無警報」 衛星影像曝

美國聯合以色列打擊伊朗並擊斃最高領袖哈米尼，引發德黑蘭報復。美軍中央司令部2日下午證實，美軍陣亡人數增至6人。美媒引述知情人士指出，伊朗1日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

美國與以色列開始轟炸伊朗僅72小時，戰火已席捲幾乎整個中東，至少直接涉及11個國家，並逼近歐洲門口的賽普勒斯。一名西方官員與一名前美國官員透露，美國施壓波斯灣盟友參戰之際，卻被爆拖延防空攔截彈補給。

影／沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝

路透引述消息人士報導，美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館3日凌晨遭伊朗攻擊爆炸起火；同一時間，阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，正遭遇伊朗大量飛彈襲擊。CNN引述消息人士稱，是兩架無人機發動攻擊，尚未傳出人員傷亡。

荷莫茲風險升高！ 台日韓中能源曝險加劇 庫存能撐多久一次看

美國總統川普持續對伊朗發動軍事打擊之際，中東情勢再度升高。連接波灣主要產油國與外海的關鍵航道荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險程度尤深。

