蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

美官員：24小時內大幅升級對伊朗火力 美國務院急籲14國公民撤離

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務卿魯比歐2日在華府向國會議員進行簡報前簡短受訪。美聯社
CNN報導，中東局勢急遽惡化，衝突將進一步擴大。一名資深美國官員透露，美國預備在未來24小時內「大幅增加」對伊朗的攻勢。與此同時，美國國務院呼籲在14個中東國家的美國公民盡速撤離。

國務卿魯比歐2日稍早表示，針對伊朗「最嚴厲的打擊還在後頭」，並指出川普政府相信，對伊朗行動的目標不需要地面部隊也能完成。

同時，華爾街日報報導，國務院以「嚴重安全風險」為由，呼籲身處14個中東國家的公民盡速撤離，包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦河西岸與加薩、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、敘利亞、阿拉伯聯合大公國與葉門。

目前德黑蘭是3日清晨，以色列警告德黑蘭一處街區居民撤離。

盧比歐：對伊朗採先發制人攻勢 最猛烈打擊在後頭

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國！傳美駐科威特大使館遇襲 影片曝光

波灣多國遇襲 阿聯關閉使館抗議伊朗飛彈無人機攻擊

哈米尼遇襲身亡 陸外交部籲中國公民：盡快離開伊朗！

影／沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝

路透引述消息人士報導，美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館3日凌晨遭伊朗攻擊爆炸起火；同一時間，阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，正遭遇伊朗大量飛彈襲擊。CNN引述消息人士稱，是兩架無人機發動攻擊，尚未傳出人員傷亡。

荷莫茲風險升高！ 台日韓中能源曝險加劇 庫存能撐多久一次看

美國總統川普持續對伊朗發動軍事打擊之際，中東情勢再度升高。連接波灣主要產油國與外海的關鍵航道荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險程度尤深。

川普：必要時將派地面部隊進軍伊朗！僅27%民眾支持仍稱做對了

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），總統川普2日接受紐約郵報獨家採訪時表示，不排除向伊朗派遣美軍地面部隊。

伊朗宣布關閉荷莫茲海峽！ 預告襲擊通行船隻

以色列時報引述伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告打擊任何航經荷莫茲海峽海域的船舶；但是美軍中央司令部否認。與此同時，美國國務院發布警示，要求在14個中東國家的美國公民撤離。

因應伊朗局勢歐盟召開安全會議 加強公民撤離行動

為了因應伊朗的局勢發展與影響，歐盟執委會今天召開安全會議，確立接下來歐盟執委會的工作將聚焦於支持成員國與保護歐盟公民、加...

