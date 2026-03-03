聽新聞
美官員：24小時內大幅升級對伊朗火力 美國務院急籲14國公民撤離
CNN報導，中東局勢急遽惡化，衝突將進一步擴大。一名資深美國官員透露，美國預備在未來24小時內「大幅增加」對伊朗的攻勢。與此同時，美國國務院呼籲在14個中東國家的美國公民盡速撤離。
國務卿魯比歐2日稍早表示，針對伊朗「最嚴厲的打擊還在後頭」，並指出川普政府相信，對伊朗行動的目標不需要地面部隊也能完成。
同時，華爾街日報報導，國務院以「嚴重安全風險」為由，呼籲身處14個中東國家的公民盡速撤離，包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦河西岸與加薩、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、敘利亞、阿拉伯聯合大公國與葉門。
目前德黑蘭是3日清晨，以色列警告德黑蘭一處街區居民撤離。
