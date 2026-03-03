川普：必要時將派地面部隊進軍伊朗！僅27%民眾支持仍稱做對了

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），總統川普2日接受紐約郵報獨家採訪時表示，不排除向伊朗派遣美軍地面部隊。

川普表示：「關於派不派地面部隊，我沒有什麼顧慮。每個總統都會說『不會有地面部隊』，我不會那樣講。」他進一步指出：「我會說，可能不需要。但如果有必要，就會派。」

川普前一天向每日郵報表示，預估這場戰爭將持續「大約四周」，但周一接受紐約郵報訪問時暗示，時程可能縮短。他說：「事情會進展得很快。我們完全照著計畫走，在領導層這一塊更是遠遠超前，49人被擊斃。我們原本估計至少要四周，結果一天就完成了。」

他同時表示，並不擔心伊朗透過恐怖攻擊報復美國：「我們會處理掉。不管怎樣，都會處理掉。」

川普透露，他是在美國與伊朗2月26日於日內瓦舉行的「最後談判」後，才拍板發動攻擊。部分原因是掌握情報顯示，伊朗正暗中重啟核計畫相關工作。他說：「我們談得非常嚴肅，他們都在場，然後突然就退縮了。」

川普說：「他們想做核武，所以我們把他們的設施徹底摧毀。我們打的是永久性據點，我之前就說過，已經完全夷平。他們還想再利用那些地方，但根本不可能。後來我們發現，他們跑到另一個完全不同的地方，在那裡做濃縮，想繼續搞核武，那就到此為止了。」

他表示：「我說，『行動吧。』」

路透／益普索（Reuters/Ipsos）上周末進行的民調顯示，僅27%的美國人支持這次空襲，43%表示反對，29%表示不確定；空襲前的民調也顯示，支持對伊開戰者僅佔占少數。不過，川普仍堅稱自己做了「正確的事」，並認為大多數美國人支持他的決定。他辯稱，讓「瘋狂的人」取得核武，其後果將比區域衝突更為嚴重。

他說：「我覺得民調其實很好，但我不在乎民調。我必須做對的事，早就該做了。我不覺得民調低。就算高低，那也不是重點。重點是，你不能讓伊朗這種由瘋狂人士掌控的國家擁有核武。」

川普堅稱：「我認為大家其實印象很深刻。那是一種沉默的支持，如果你做真正的民調，一個真正的『沉默民調』，就會看到，那就是所謂的『沉默的大多數』。」