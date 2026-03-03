伊朗宣布關閉荷莫茲海峽！ 預告襲擊通行船隻

以色列時報引述伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告打擊任何航經荷莫茲海峽海域的船舶；但是美軍中央司令部否認。與此同時，美國國務院發布警示，要求在14個中東國家的美國公民撤離。

伊朗革命衛隊資深官員賈巴里（Ebrahim Jabari）表示，「荷莫茲海峽已關閉，任何人試圖通行，革命衛隊的精銳和伊朗海軍將把那些船隻燒成火海。」路透指，這是伊朗自2月28日告知關閉荷莫茲海峽以來最明確的一次警告。

荷莫茲海峽是世界第5大油氣航道，連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克與阿拉伯聯合大公國等波灣主要產油國，通往阿曼灣與阿拉伯海。全球約有20%油氣運輸須通過這片海峽。

以色列時報另引述福斯新聞報導，儘管伊朗革命衛隊發表聲明，美軍中央司令部予以否認。