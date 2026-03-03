快訊

伊朗宣布關閉荷莫茲海峽！ 預告襲擊通行船隻

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一艘船隻2日在荷莫茲海峽海域。路透
以色列時報引述伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告打擊任何航經荷莫茲海峽海域的船舶；但是美軍中央司令部否認。與此同時，美國國務院發布警示，要求在14個中東國家的美國公民撤離。

伊朗革命衛隊資深官員賈巴里（Ebrahim Jabari）表示，「荷莫茲海峽已關閉，任何人試圖通行，革命衛隊的精銳和伊朗海軍將把那些船隻燒成火海。」路透指，這是伊朗自2月28日告知關閉荷莫茲海峽以來最明確的一次警告。

荷莫茲海峽是世界第5大油氣航道，連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克與阿拉伯聯合大公國等波灣主要產油國，通往阿曼灣與阿拉伯海。全球約有20%油氣運輸須通過這片海峽。

以色列時報另引述福斯新聞報導，儘管伊朗革命衛隊發表聲明，美軍中央司令部予以否認。

伊朗

影／沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝

路透引述消息人士報導，美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館3日凌晨遭伊朗攻擊爆炸起火；同一時間，阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，正遭遇伊朗大量飛彈襲擊。CNN引述消息人士稱，是兩架無人機發動攻擊，尚未傳出人員傷亡。

荷莫茲風險升高！ 台日韓中能源曝險加劇 庫存能撐多久一次看

美國總統川普持續對伊朗發動軍事打擊之際，中東情勢再度升高。連接波灣主要產油國與外海的關鍵航道荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險程度尤深。

美官員：24小時內大幅升級對伊朗火力 美國務院急籲14國公民撤離

CNN報導，中東局勢急遽惡化，衝突將進一步擴大。一名資深美國官員透露，美國預備在未來24小時內...

川普：必要時將派地面部隊進軍伊朗！僅27%民眾支持仍稱做對了

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），總統川普2日接受紐約郵報獨家採訪時表示，不排除向伊朗派遣美軍地面部隊。

因應伊朗局勢歐盟召開安全會議 加強公民撤離行動

為了因應伊朗的局勢發展與影響，歐盟執委會今天召開安全會議，確立接下來歐盟執委會的工作將聚焦於支持成員國與保護歐盟公民、加...

