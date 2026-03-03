因應伊朗局勢歐盟召開安全會議 加強公民撤離行動

為了因應伊朗的局勢發展與影響，歐盟執委會今天召開安全會議，確立接下來歐盟執委會的工作將聚焦於支持成員國與保護歐盟公民、加強監測運輸中斷風險，以及關注潛在的內部安全風險等。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）2日下午召開安全會議（security college）。晚間會議結束後，歐盟執委會發布了會議紀要。

歐盟執委會指出，今天的會議主要審視伊朗及中東局勢發展，以及對於歐盟所產生的外溢影響。同時說明，接下來的工作將以「支持成員國」、「保護歐盟公民免受局勢發展帶來的不利後果」兩件事作為優先指引。

歐盟執委會表示，正加強支持成員國的撤離與遣返行動，包含透過歐盟民防機制及緊急應變協調中心，並與歐盟駐外代表團密切合作。對運輸中斷風險的監測也持續加強，特別是在荷莫茲海峽與紅海一帶。

在能源方面，歐盟執委會說明正密切追蹤價格與供給情形，並將與成員國召開能源工作小組會議，同時與國際能源總署保持聯繫。首次會議預計將於本週舉行。

至於歐盟內部安全，歐盟執委會將維持高度警戒，並與歐洲刑警組織、成員國密切合作，關注潛在的內部安全風險。至於移民議題，將透過更密切的監測及加強與聯合國相關機構、夥伴國家合作，提升應變能力與準備。