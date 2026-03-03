快訊

蔣經國日記／台版毛蔣鬥爭 毛人鳳倚美奪權蔣怒斥敗類

沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝光

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

聽新聞
0:00 / 0:00

因應伊朗局勢歐盟召開安全會議 加強公民撤離行動

中央社／ 布魯塞爾2日專電

為了因應伊朗的局勢發展與影響，歐盟執委會今天召開安全會議，確立接下來歐盟執委會的工作將聚焦於支持成員國與保護歐盟公民、加強監測運輸中斷風險，以及關注潛在的內部安全風險等。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）2日下午召開安全會議（security college）。晚間會議結束後，歐盟執委會發布了會議紀要。

歐盟執委會指出，今天的會議主要審視伊朗及中東局勢發展，以及對於歐盟所產生的外溢影響。同時說明，接下來的工作將以「支持成員國」、「保護歐盟公民免受局勢發展帶來的不利後果」兩件事作為優先指引。

歐盟執委會表示，正加強支持成員國的撤離與遣返行動，包含透過歐盟民防機制及緊急應變協調中心，並與歐盟駐外代表團密切合作。對運輸中斷風險的監測也持續加強，特別是在荷莫茲海峽與紅海一帶。

在能源方面，歐盟執委會說明正密切追蹤價格與供給情形，並將與成員國召開能源工作小組會議，同時與國際能源總署保持聯繫。首次會議預計將於本週舉行。

至於歐盟內部安全，歐盟執委會將維持高度警戒，並與歐洲刑警組織、成員國密切合作，關注潛在的內部安全風險。至於移民議題，將透過更密切的監測及加強與聯合國相關機構、夥伴國家合作，提升應變能力與準備。

伊朗

延伸閱讀

歐盟動搖 氣候政策倒退嚕 部分成員國要求削弱排放交易體系、延後收碳費

因應中東局勢升溫 泰國加強維安、暫停石油出口

美伊開火 英稱不參戰歐籲勿升級土耳其局部關閉邊界

賽普勒斯遭無人機攻擊 歐盟歐洲事務部長會議延期

相關新聞

影／沙烏地首都遇襲！美國駐利雅德大使館爆炸燒成火球畫面曝

路透引述消息人士報導，美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館3日凌晨遭伊朗攻擊爆炸起火；同一時間，阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，正遭遇伊朗大量飛彈襲擊。CNN引述消息人士稱，是兩架無人機發動攻擊，尚未傳出人員傷亡。

荷莫茲風險升高！ 台日韓中能源曝險加劇 庫存能撐多久一次看

美國總統川普持續對伊朗發動軍事打擊之際，中東情勢再度升高。連接波灣主要產油國與外海的關鍵航道荷莫茲海峽通行風險上升，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險程度尤深。

美官員：24小時內大幅升級對伊朗火力 美國務院急籲14國公民撤離

CNN報導，中東局勢急遽惡化，衝突將進一步擴大。一名資深美國官員透露，美國預備在未來24小時內...

川普：必要時將派地面部隊進軍伊朗！僅27%民眾支持仍稱做對了

美國對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），總統川普2日接受紐約郵報獨家採訪時表示，不排除向伊朗派遣美軍地面部隊。

伊朗宣布關閉荷莫茲海峽！ 預告襲擊通行船隻

以色列時報引述伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告打擊任何航經荷莫茲海峽海域的船舶；但是美軍中央司令部否認。與此同時，美國國務院發布警示，要求在14個中東國家的美國公民撤離。

因應伊朗局勢歐盟召開安全會議 加強公民撤離行動

為了因應伊朗的局勢發展與影響，歐盟執委會今天召開安全會議，確立接下來歐盟執委會的工作將聚焦於支持成員國與保護歐盟公民、加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。