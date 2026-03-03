盧比歐：對伊朗採先發制人攻勢 最猛烈打擊在後頭

美國2月28日對伊朗發動「史詩怒火行動」空襲。國務卿盧比歐今天表示，這項行動意在先發制人行動，但拒絕透露具體戰術細節。他強調，美軍最猛烈的打擊仍在後頭，下一階段對伊朗的懲罰力度將比目前更重。

盧比歐與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下午前往國會向兩院議員簡報「史詩怒火行動」（OPERATION EPIC FURY）。他稍早受訪指出，美方行動重點在於摧毀伊朗的海軍與攻擊型無人機，以及其支撐核發展野心的彈道飛彈計畫。

伊朗長期堅稱無意發展核武。目前其彈道飛彈雖能攻擊區域內的美軍與美國盟友，但尚不具備直接打擊美國本土的能力。

盧比歐表示，美方在得知以色列預計對伊朗發動攻擊後，決定採取先發制人行動，以防止伊朗報復美軍。

「確實存在迫在眉睫的威脅。我們知道，如果伊朗遭到攻擊，而我們確信他們會被攻擊，那麼他們將立即報復。我們不會坐視不動、等敵方先出手再還擊。」

美以聯軍的行動雖已擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及多名高層，但盧比歐否認美國意圖推翻伊朗政權，並指出目前兩國之間沒有任何外交接觸。

他強調，美方希望看到新的伊朗政權，但重點是，無論一年後誰掌權，伊朗都不會再擁有威脅美國的彈道飛彈與無人機。

盧比歐並未排除出動地面部隊的可能，但表示美軍目前尚未進行地面入侵部署，也不預期短期內會採取這類行動。

美軍中央司令部（US Central Command）今天在社群平台X發文指出，截至美東時間3月2日下午4時，已有6名美軍人員在行動中陣亡，並在伊朗首波攻擊中遭襲設施內尋獲兩名先前失聯官兵的遺骸。

另據美國國務院發布的安全公告，美國政府已呼籲美國公民「立即撤離」十餘個中東國家，包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達及沙烏地阿拉伯。