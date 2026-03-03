快訊

盧比歐：對伊朗採先發制人攻勢 最猛烈打擊在後頭

中央社／ 華盛頓2日專電

美國2月28日對伊朗發動「史詩怒火行動」空襲。國務卿盧比歐今天表示，這項行動意在先發制人行動，但拒絕透露具體戰術細節。他強調，美軍最猛烈的打擊仍在後頭，下一階段對伊朗的懲罰力度將比目前更重。

盧比歐與戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下午前往國會向兩院議員簡報「史詩怒火行動」（OPERATION EPIC FURY）。他稍早受訪指出，美方行動重點在於摧毀伊朗的海軍與攻擊型無人機，以及其支撐核發展野心的彈道飛彈計畫。

伊朗長期堅稱無意發展核武。目前其彈道飛彈雖能攻擊區域內的美軍與美國盟友，但尚不具備直接打擊美國本土的能力。

盧比歐表示，美方在得知以色列預計對伊朗發動攻擊後，決定採取先發制人行動，以防止伊朗報復美軍。

「確實存在迫在眉睫的威脅。我們知道，如果伊朗遭到攻擊，而我們確信他們會被攻擊，那麼他們將立即報復。我們不會坐視不動、等敵方先出手再還擊。」

美以聯軍的行動雖已擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及多名高層，但盧比歐否認美國意圖推翻伊朗政權，並指出目前兩國之間沒有任何外交接觸。

他強調，美方希望看到新的伊朗政權，但重點是，無論一年後誰掌權，伊朗都不會再擁有威脅美國的彈道飛彈與無人機。

盧比歐並未排除出動地面部隊的可能，但表示美軍目前尚未進行地面入侵部署，也不預期短期內會採取這類行動。

美軍中央司令部（US Central Command）今天在社群平台X發文指出，截至美東時間3月2日下午4時，已有6名美軍人員在行動中陣亡，並在伊朗首波攻擊中遭襲設施內尋獲兩名先前失聯官兵的遺骸。

另據美國國務院發布的安全公告，美國政府已呼籲美國公民「立即撤離」十餘個中東國家，包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達及沙烏地阿拉伯。

美伊戰火蔓延…多國捲入 4美軍陣亡

美以聯軍空襲「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，伊朗反擊造成四名美軍死亡，是美國攻打伊朗以來首度證實有美軍陣亡。美國總統川普一日表明將持續轟炸伊朗，黎巴嫩真主黨二日加入戰局砲轟以色列引發以軍空襲反擊，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，二日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，三架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

攻擊伊朗擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

美國總統川普2日表示，美國預計「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）」將持續4周至5周，但他也指出，美國有能力持續更久的時間；川普也提到美國的軍事目標非常清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。

史詩怒火行動時間不明 美國防部預期會有更多傷亡

美軍日前對伊朗展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國國防部長赫塞斯2日表示，這不是美國挑起的戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國會結束這場戰爭，赫塞斯也否認軍事行動會演變成一場永無止境的戰爭。

美伊戰火延燒 波及哪些中東國？圖解油價、黃金漲勢

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，3月2日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，3架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

重拳之後的算盤：川普如何藉伊朗重排美中棋局

若要理解這場美以聯手襲擊伊朗的軍事行動，對美中角力的意義，關鍵不在炸彈投下多少，而在揮拳的人是誰。川普從政以來一貫的行事風格，從來不是慎謀遠慮的「穩健經營」，而是「高風險換高槓桿」——先製造震撼，再以震撼重談規則。伊朗危機，正是這種性格的延伸。

