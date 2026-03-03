史詩怒火行動時間不明 美國防部預期會有更多傷亡

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國國防部長赫塞斯2日在五角大廈出席記者會。美聯社
美軍日前對伊朗展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國國防部長赫塞斯2日表示，這不是美國挑起的戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國會結束這場戰爭，赫塞斯也否認軍事行動會演變成一場永無止境的戰爭。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）2日則指出，這是一場重大的作戰行動，要達成行動的目標需要時間，未來也預期美軍會有更多傷亡。

美國和以色列於2月28日向伊朗發動聯合軍事行動，空襲伊朗首都德黑蘭等目標，美國國防部2日上午舉行記者會，首度對外說明軍事行動的細節。

赫塞斯2日表示，美國沒有發動這場戰爭，指伊朗政權在過去47年向美國發動單方面的戰爭，稱在川普的領導之下，美國會結束這場戰爭；赫塞斯也表示，史詩怒火行動是對伊朗長年贊助恐怖主義的報復（retribution）。

至於有媒體指控這場戰爭恐演變為不會結束的戰爭，赫塞斯表示，情況完全相反，稱本次對伊朗發動的軍事行動不是伊拉克；赫塞斯指出，這場軍事行動的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

赫塞斯稱，不能讓伊朗有核武是常識，並稱伊朗正打造強大的飛彈和無人機，以作為他們的製造核武的傳統護盾，並稱美國的基地、人民和盟友都在伊朗武器的準星上；赫塞斯也指控伊朗企圖以謊言達成取得核武的目的，指伊朗在核談判中明明有機會達成和平且合理的協議，卻不斷拖延時間。

赫塞斯也說，這不是要推翻政權的戰爭，不過赫塞斯也表示伊朗政權已經改變，且世界因此變得更好；赫塞斯也指出，此次軍事行動不是建立國家的泥潭，也不是建立民主的練習。

凱恩指出，本次行動於2月27日獲得川普授權行動，他表示，如赫塞斯所言，這不是一次過夜之後就結束的行動，欲達成其軍事目標需要一段時間，且在部分情況之中，是困難和艱苦的工作，「我們預期會有更多的傷亡」。

根據統計，美軍在這場軍事行動中已累計有4名士兵身亡。

對於史詩怒火行動會持續多久，赫塞斯，不願對此做出明確的說明；赫塞斯指出，川普會決定行動的長短，可能是4周、2周或6周，有可能拉長，也可能縮短。

川普2日則表示，美國預期軍事行動會持續4到5周，但川普也說，美國有能力打更久的時間。

