美軍：對伊開戰48小時擊中逾1250目標 6官兵陣亡

中央社／ 華盛頓/耶路撒冷2日綜合外電報導

美國軍方今天表示，美國在對伊朗戰爭的最初48個小時內，擊中了超過1250個目標，其中在衝突首日擊中的目標為1000多個，而在戰爭中陣亡的美軍從4人增至6人。

法新社報導，根據負責此區美軍事務的美軍中央司令部（US Central Command）公布的事實清單，遭擊中的目標包括指揮控制中心、彈道飛彈設施、伊朗海軍軍艦與潛艦，以及反艦飛彈設施。

美軍中央司令部在社群平台X發文指出：「截至美東時間3月2日下午4時，共有6名美軍人員在行動中陣亡。美軍最近在伊朗首波攻擊期間遭擊中的一處設施內，尋獲了兩名先前下落不明的官兵遺骸。」

以色列軍方今天表示，在繼續對伊朗發動攻擊的過程中，擊中多處伊朗情報辦公室與其他指揮中心。

以軍在聲明中說：「（以軍）擊中伊朗情報部（伊朗政權主要情報機構）的10多個總部，以及多處聖城部隊（Quds Force）總部。」聖城部隊是伊朗革命衛隊（Revolution­ary Guards）負責海外行動的分支。

此外，伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）在致國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）信中表示，伊朗納坦茲（Natanz）核設施1日遭到美國和以色列「兩次野蠻襲擊」。

艾斯拉米在信中敦促國際原子能總署「立即結束不作為」，並正式譴責這些襲擊，還說「伊朗已採取必要措施捍衛其主權權利，並將採取適當的法律行動」。

然而，根據路透社報導，葛羅西表示，至今沒有任何跡象顯示，美以對伊朗的攻擊擊中任何核子設施。

美伊戰火蔓延…多國捲入 4美軍陣亡

美以聯軍空襲「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，伊朗反擊造成四名美軍死亡，是美國攻打伊朗以來首度證實有美軍陣亡。美國總統川普一日表明將持續轟炸伊朗，黎巴嫩真主黨二日加入戰局砲轟以色列引發以軍空襲反擊，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，二日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，三架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

攻擊伊朗擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

美國總統川普2日表示，美國預計「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）」將持續4周至5周，但他也指出，美國有能力持續更久的時間；川普也提到美國的軍事目標非常清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。

史詩怒火行動時間不明 美國防部預期會有更多傷亡

美軍日前對伊朗展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國國防部長赫塞斯2日表示，這不是美國挑起的戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國會結束這場戰爭，赫塞斯也否認軍事行動會演變成一場永無止境的戰爭。

美伊戰火延燒 波及哪些中東國？圖解油價、黃金漲勢

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，3月2日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，3架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

重拳之後的算盤：川普如何藉伊朗重排美中棋局

若要理解這場美以聯手襲擊伊朗的軍事行動，對美中角力的意義，關鍵不在炸彈投下多少，而在揮拳的人是誰。川普從政以來一貫的行事風格，從來不是慎謀遠慮的「穩健經營」，而是「高風險換高槓桿」——先製造震撼，再以震撼重談規則。伊朗危機，正是這種性格的延伸。

