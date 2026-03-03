快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

川普：攻打伊朗有4大目標 美軍有能力打超過4週

中央社／ 華盛頓2日專電

美以聯手對伊朗發動攻擊，美國總統川普今天表示，對伊朗的軍事行動共有4大目標，包括摧毀其飛彈能力、殲滅其海軍及確保德黑蘭無法擁有核武等，目前進度超前，起初預計需要4到5週的時間，但美國有能力可以打更久。

川普（Donald Trump）今天在白宮一場活動上發表談話表示，美軍持續對伊朗進行「大規模作戰行動」，以剷除伊朗恐怖主義政權對美國構成的嚴重威脅。這是美國和以色列自2月28日聯手展開對伊朗的軍事行動以來，川普首次親自向媒體發表現場談話。

川普列出這項軍事行動的4大目標，第一，美國正在摧毀伊朗的飛彈能力；第二，美國正在殲滅伊朗海軍，目前已有10艘艦艇遭擊沉；第三，確保「這個全球頭號恐怖主義贊助國」永遠無法取得核武；最後，確保伊朗政權無法繼續在其境外武裝、資助並指揮恐怖主義武裝組織。

他說：「我們以為已（和伊朗）達成協議，但後來他們反悔，然後他們又回頭，我們以為有進展，結果他們又反悔。」

川普稱，伊朗已擁有足以打擊歐洲及美國海外基地的飛彈，很快也將擁有能打到美國的飛彈，「這是我們最後也是最佳的出手機會，是我們現在正在做的事，以消除這個病態、險惡政權所構成無法容忍的威脅」。

他表示，目前進度已大幅超前，但不論耗時多久、無論需要付出什麼，美國都會堅持下去，「一開始，我們預計是4到5週，但我們有能力持續更長的時間」。

川普也在活動上向4名在這項軍事行動中殉職的美軍人員表達哀悼，並矢言以「堅定不移的決心」，粉碎伊朗恐怖政權對美國構成的威脅。

外電報導，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（DanCaine）今天稍早表示，美國對伊朗的軍事目標需要時間來達成，預期還會有更多美軍傷亡。

川普今天接受「紐約郵報」（New York Post）訪問時表示，若有必要，不排除派遣地面部隊到伊朗。他也向美國有線電視新聞網（CNN）表示，在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃後，華府仍不清楚伊朗的新任領導人是誰。

以色列 德黑蘭 CNN

聯合報社論／美以聯手攻打伊朗，開戰容易收攤難

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

美伊戰火蔓延…多國捲入 4美軍陣亡

美以聯軍空襲「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，伊朗反擊造成四名美軍死亡，是美國攻打伊朗以來首度證實有美軍陣亡。美國總統川普一日表明將持續轟炸伊朗，黎巴嫩真主黨二日加入戰局砲轟以色列引發以軍空襲反擊，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，二日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，三架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

美國總統川普2日表示，美國預計「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）」將持續4周至5周，但他也指出，美國有能力持續更久的時間；川普也提到美國的軍事目標非常清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。

川普：美軍痛扁伊朗 但重頭戲還在後頭

美國總統川普2日接受有線電視新聞網（CNN）電話專訪時說，美軍正「痛扁」伊朗，但這場戰爭中的「大浪」還沒來。

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

美國總統川普2日在接受CNN電話專訪時表示，美軍正在「狠狠打擊」伊朗，但「大規模攻勢」尚未到來。

川普：對伊朗戰爭的「巨浪」尚未到來

美國總統川普在電話採訪中對CNN表示，與伊朗衝突的「巨浪」尚未到來。

