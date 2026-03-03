川普：攻打伊朗有4大目標 美軍有能力打超過4週

美以聯手對伊朗發動攻擊，美國總統川普今天表示，對伊朗的軍事行動共有4大目標，包括摧毀其飛彈能力、殲滅其海軍及確保德黑蘭無法擁有核武等，目前進度超前，起初預計需要4到5週的時間，但美國有能力可以打更久。

川普（Donald Trump）今天在白宮一場活動上發表談話表示，美軍持續對伊朗進行「大規模作戰行動」，以剷除伊朗恐怖主義政權對美國構成的嚴重威脅。這是美國和以色列自2月28日聯手展開對伊朗的軍事行動以來，川普首次親自向媒體發表現場談話。

川普列出這項軍事行動的4大目標，第一，美國正在摧毀伊朗的飛彈能力；第二，美國正在殲滅伊朗海軍，目前已有10艘艦艇遭擊沉；第三，確保「這個全球頭號恐怖主義贊助國」永遠無法取得核武；最後，確保伊朗政權無法繼續在其境外武裝、資助並指揮恐怖主義武裝組織。

他說：「我們以為已（和伊朗）達成協議，但後來他們反悔，然後他們又回頭，我們以為有進展，結果他們又反悔。」

川普稱，伊朗已擁有足以打擊歐洲及美國海外基地的飛彈，很快也將擁有能打到美國的飛彈，「這是我們最後也是最佳的出手機會，是我們現在正在做的事，以消除這個病態、險惡政權所構成無法容忍的威脅」。

他表示，目前進度已大幅超前，但不論耗時多久、無論需要付出什麼，美國都會堅持下去，「一開始，我們預計是4到5週，但我們有能力持續更長的時間」。

川普也在活動上向4名在這項軍事行動中殉職的美軍人員表達哀悼，並矢言以「堅定不移的決心」，粉碎伊朗恐怖政權對美國構成的威脅。

外電報導，美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（DanCaine）今天稍早表示，美國對伊朗的軍事目標需要時間來達成，預期還會有更多美軍傷亡。

川普今天接受「紐約郵報」（New York Post）訪問時表示，若有必要，不排除派遣地面部隊到伊朗。他也向美國有線電視新聞網（CNN）表示，在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃後，華府仍不清楚伊朗的新任領導人是誰。