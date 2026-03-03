攻擊伊朗擬持續4至5周 川普：美國有能力持續更久

美國總統川普2日表示，美國預計「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）」將持續4周至5周，但他也指出，美國有能力持續更久的時間；川普也提到美國的軍事目標非常清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。

川普2日出席榮譽勳章頒獎儀式，他藉機說明伊朗情勢；川普稱伊朗除了不願停止發展核武，同時也在大幅發展傳統飛彈項目，對美國和海外駐軍造成威脅。

川普表示，伊朗已具有足以攻擊歐洲和美國基地的飛彈，而且很快就有打擊美國本土的飛彈能力；川普稱伊朗快速發展的飛彈項目，目的是要保護其核武發展，讓任何人都很難阻止他們製造核子武器。

川普說，具備長程飛彈和核子武器的伊朗政權對中東和美國人民是無法容忍的威脅。

川普指出，美國的目標非常清楚，一是摧毀伊朗的飛彈能力和產業，二是消滅伊朗的海軍，指美軍已經摧毀伊朗十艘船艦，三是確認伊朗不會取得核子武器，以及最後，確保伊朗政權無法繼續武裝、資助和指揮在伊朗境外的恐怖分子軍隊。

川普表示，預期軍事行動為持續4到5周，但川普也說，美國有能力持續更久的時間。

此外，根據紐約郵報（New York Post）報導，美國總統川普稱不會排除部署地面部隊進入伊朗，並稱「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已經超前進度，擊殺多位德黑蘭高層官員。