攻擊伊朗擬持續4至5周 川普：美國有能力持續更久

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普2日表示，美國預計「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）」將持續4周至5周，但他也指出，美國有能力持續更久的時間；川普也提到美國的軍事目標非常清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。

川普2日出席榮譽勳章頒獎儀式，他藉機說明伊朗情勢；川普稱伊朗除了不願停止發展核武，同時也在大幅發展傳統飛彈項目，對美國和海外駐軍造成威脅。

川普表示，伊朗已具有足以攻擊歐洲和美國基地的飛彈，而且很快就有打擊美國本土的飛彈能力；川普稱伊朗快速發展的飛彈項目，目的是要保護其核武發展，讓任何人都很難阻止他們製造核子武器。

川普說，具備長程飛彈和核子武器的伊朗政權對中東和美國人民是無法容忍的威脅。

川普指出，美國的目標非常清楚，一是摧毀伊朗的飛彈能力和產業，二是消滅伊朗的海軍，指美軍已經摧毀伊朗十艘船艦，三是確認伊朗不會取得核子武器，以及最後，確保伊朗政權無法繼續武裝、資助和指揮在伊朗境外的恐怖分子軍隊。

川普表示，預期軍事行動為持續4到5周，但川普也說，美國有能力持續更久的時間。

此外，根據紐約郵報（New York Post）報導，美國總統川普稱不會排除部署地面部隊進入伊朗，並稱「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已經超前進度，擊殺多位德黑蘭高層官員。

油市震盪 原油恐飆破120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，全球油市劇烈震盪。ＣＮＢＣ報導，美國原油期貨一日晚間大漲逾百分之七，至每桶七十二點一一美元；英國金融時報指出，亞洲二日開盤時，布蘭特原油一度飆漲百分之十三至八十二美元，創七個月新高。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特原油現貨價可能突破一二○美元。

川普：美軍痛扁伊朗 但重頭戲還在後頭

美國總統川普2日接受有線電視新聞網（CNN）電話專訪時說，美軍正「痛扁」伊朗，但這場戰爭中的「大浪」還沒來。

「卡達能源」停產 影響台灣天然氣進口

卡達國營能源公司卡達能源遭伊朗無人機攻擊，宣布停產液化天然氣（ＬＮＧ）與相關產品。經濟部本月將召開電價費率審議會，能源價格是否牽動四月電價？台電董事長曾文生昨說，「今年變數多」，天然氣價格是影響電價平均成本的重要因子，但目前距離電價審議會還有一段時間，全球各預測機構也會重新預估。

股匯雙挫 台股守住3萬5千點關卡

受到中東戰事影響，台北股匯市昨雙雙走跌。台股在國家隊、投信進場撐盤下，終場下跌三一九點，守住三萬五千點關卡；新台幣匯率則因避險需求帶動美元走強，終結連四升，收在卅一點四三一元，貶值一點八角。

荷姆茲危機 最糟將拖垮全球經濟

荷姆茲海峽是全球原油一大命脈，每日約一千四百萬桶原油須通過該海峽運輸，占全球原油貿易量的百分之廿；其中約四分之三運往中國、印度、日本和南韓，中國有一半原油進口來自該海峽。專業人士分析，「荷姆茲危機」不但會嚴重中斷中東石油供應，最壞情況還可能引發全球經濟衰退。

