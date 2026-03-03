快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

哈米尼夫人傷重不治 伊朗矢言不惜代價捍衛國土

中央社／ 德黑蘭2日綜合外電報導

美以聯手攻伊進入第3天，據伊朗媒體報導，伊朗已故最高領袖哈米尼的夫人在轟炸行動中受傷，今天傷重不治。此外，伊朗國安首長今天表示，伊朗將不惜一切代價捍衛國土

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，現年79歲的巴格爾扎德（Mansoureh KhojastehBagherzadeh），自丈夫哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）2月28日在空襲中喪命後，就一直處於昏迷狀態。

與此同時，伊朗最高國家安全委員會（SupremeNational Security Council）首長拉里賈尼（AliLarijani）今天在社群平台X上以英文發文表示：

「我們將不惜一切代價，堅決捍衛我們的國土和我們6000年的文明，並將讓敵人為他們的誤判感到後悔。」

法新社報導，自上週末遭美國以色列聯手攻擊後，伊朗在中東地區發動報復行動，但伊朗外交部長今天表示，伊朗對波斯灣國家並無惡意。

阿拉奇（Abbas Araghchi）在與中國外交部長王毅通話時表示：「伊朗對波斯灣國家沒有敵意，並決心與他們發展睦鄰友好關係。」

根據伊朗外交部，阿拉奇指出，伊朗「對美國軍事基地的防禦性回應…不應被視為伊朗對這些國家的攻擊」。

美伊戰火蔓延…多國捲入 4美軍陣亡

美以聯軍空襲「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，伊朗反擊造成四名美軍死亡，是美國攻打伊朗以來首度證實有美軍陣亡。美國總統川普一日表明將持續轟炸伊朗，黎巴嫩真主黨二日加入戰局砲轟以色列引發以軍空襲反擊，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，二日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，三架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

攻擊伊朗擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

美國總統川普2日表示，美國預計「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）」將持續4周至5周，但他也指出，美國有能力持續更久的時間；川普也提到美國的軍事目標非常清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。

川普：美軍痛扁伊朗 但重頭戲還在後頭

美國總統川普2日接受有線電視新聞網（CNN）電話專訪時說，美軍正「痛扁」伊朗，但這場戰爭中的「大浪」還沒來。

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

美國總統川普2日在接受CNN電話專訪時表示，美軍正在「狠狠打擊」伊朗，但「大規模攻勢」尚未到來。

川普：對伊朗戰爭的「巨浪」尚未到來

美國總統川普在電話採訪中對CNN表示，與伊朗衝突的「巨浪」尚未到來。

