哈米尼夫人傷重不治 伊朗矢言不惜代價捍衛國土
美以聯手攻伊進入第3天，據伊朗媒體報導，伊朗已故最高領袖哈米尼的夫人在轟炸行動中受傷，今天傷重不治。此外，伊朗國安首長今天表示，伊朗將不惜一切代價捍衛國土。
塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，現年79歲的巴格爾扎德（Mansoureh KhojastehBagherzadeh），自丈夫哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）2月28日在空襲中喪命後，就一直處於昏迷狀態。
與此同時，伊朗最高國家安全委員會（SupremeNational Security Council）首長拉里賈尼（AliLarijani）今天在社群平台X上以英文發文表示：
「我們將不惜一切代價，堅決捍衛我們的國土和我們6000年的文明，並將讓敵人為他們的誤判感到後悔。」
法新社報導，自上週末遭美國與以色列聯手攻擊後，伊朗在中東地區發動報復行動，但伊朗外交部長今天表示，伊朗對波斯灣國家並無惡意。
阿拉奇（Abbas Araghchi）在與中國外交部長王毅通話時表示：「伊朗對波斯灣國家沒有敵意，並決心與他們發展睦鄰友好關係。」
根據伊朗外交部，阿拉奇指出，伊朗「對美國軍事基地的防禦性回應…不應被視為伊朗對這些國家的攻擊」。
