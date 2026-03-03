快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

美以聯手打擊 內唐雅胡：伊朗擺脫暴政時機將至

中央社／ 耶路撒冷2日綜合外電報導

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，以國總理內唐雅胡今天說，軍事行動部分目標，是為了創造條件讓伊朗人民能擺脫「加諸他們身上的暴政枷鎖」，且時機即將到來。

內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）視察一處遭伊朗飛彈襲擊的現場時，他告訴記者：「那一天接近了，到時候，以色列與美國會跟伊朗人民站在一起，伊朗人民和我們站在一起是至關重要的。」

他還提到，伊朗目前不僅威脅以色列和美國，且影響中東地區、歐洲，甚至若擁有核武，會對全人類構成威脅。

美以兩國聯手打擊伊朗的軍事行動仍持續進行，美國總統川普（Donald Trump）稍早告訴媒體，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃後，華府仍不清楚德黑蘭當局的新領導人是誰。

從軍事行動展開至今，川普也一直敦促伊朗民眾「奪回你們的國家」。

美伊戰火蔓延…多國捲入 4美軍陣亡

美以聯軍空襲「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，伊朗反擊造成四名美軍死亡，是美國攻打伊朗以來首度證實有美軍陣亡。美國總統川普一日表明將持續轟炸伊朗，黎巴嫩真主黨二日加入戰局砲轟以色列引發以軍空襲反擊，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，二日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，三架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

攻擊伊朗擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

美國總統川普2日表示，美國預計「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）」將持續4周至5周，但他也指出，美國有能力持續更久的時間；川普也提到美國的軍事目標非常清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。

川普：美軍痛扁伊朗 但重頭戲還在後頭

美國總統川普2日接受有線電視新聞網（CNN）電話專訪時說，美軍正「痛扁」伊朗，但這場戰爭中的「大浪」還沒來。

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

美國總統川普2日在接受CNN電話專訪時表示，美軍正在「狠狠打擊」伊朗，但「大規模攻勢」尚未到來。

川普：對伊朗戰爭的「巨浪」尚未到來

美國總統川普在電話採訪中對CNN表示，與伊朗衝突的「巨浪」尚未到來。

