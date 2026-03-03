聽新聞
美以聯手打擊 內唐雅胡：伊朗擺脫暴政時機將至
美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，以國總理內唐雅胡今天說，軍事行動部分目標，是為了創造條件讓伊朗人民能擺脫「加諸他們身上的暴政枷鎖」，且時機即將到來。
內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）視察一處遭伊朗飛彈襲擊的現場時，他告訴記者：「那一天接近了，到時候，以色列與美國會跟伊朗人民站在一起，伊朗人民和我們站在一起是至關重要的。」
他還提到，伊朗目前不僅威脅以色列和美國，且影響中東地區、歐洲，甚至若擁有核武，會對全人類構成威脅。
美以兩國聯手打擊伊朗的軍事行動仍持續進行，美國總統川普（Donald Trump）稍早告訴媒體，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃後，華府仍不清楚德黑蘭當局的新領導人是誰。
從軍事行動展開至今，川普也一直敦促伊朗民眾「奪回你們的國家」。
