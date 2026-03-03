快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

川普：伊朗忽視美方勿重建核計畫警告

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，伊朗忽視白宮要求不要重建核計畫的警告。他還說，美國與以色列對伊朗發動的聯合軍事行動，是對抗德黑蘭政權所構成威脅的「最佳機會」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在白宮發表談話時表示：「在我們不久前摧毀伊朗的核子計畫與發動午夜重錘行動 （Operation Midnight Hammer）後，我們曾警告伊朗不要試圖在不同地點重建，因為他們無法使用我們強力摧毀的設施，但他們忽視那些警告，並拒絕停止對核武的追求。」

川普指的是去年6月美國打擊3處伊朗核設施的行動，白宮當時聲稱這「完全」摧毀德黑蘭的核計畫。

川普今天又說：「這個政權已經擁有足以打擊歐洲以及我們本地和海外基地的飛彈，且很快也將擁有能打到我們美麗美國的飛彈。」

川普指出：「這是我們最後也是最佳的出手機會，也是我們現在正在做的事，以消除這個病態、險惡政權所構成的無法容忍的威脅。他們確實既病態又險惡。」

這是川普自2月28日展開對伊朗的軍事行動以來，首次親自向媒體發表現場談話。

美伊戰火蔓延…多國捲入 4美軍陣亡

美以聯軍空襲「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，伊朗反擊造成四名美軍死亡，是美國攻打伊朗以來首度證實有美軍陣亡。美國總統川普一日表明將持續轟炸伊朗，黎巴嫩真主黨二日加入戰局砲轟以色列引發以軍空襲反擊，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，二日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，三架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

攻擊伊朗擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

美國總統川普2日表示，美國預計「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）」將持續4周至5周，但他也指出，美國有能力持續更久的時間；川普也提到美國的軍事目標非常清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。

川普：美軍痛扁伊朗 但重頭戲還在後頭

美國總統川普2日接受有線電視新聞網（CNN）電話專訪時說，美軍正「痛扁」伊朗，但這場戰爭中的「大浪」還沒來。

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

美國總統川普2日在接受CNN電話專訪時表示，美軍正在「狠狠打擊」伊朗，但「大規模攻勢」尚未到來。

川普：對伊朗戰爭的「巨浪」尚未到來

美國總統川普在電話採訪中對CNN表示，與伊朗衝突的「巨浪」尚未到來。

