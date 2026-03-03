川普：伊朗忽視美方勿重建核計畫警告

美國總統川普今天表示，伊朗忽視白宮要求不要重建核計畫的警告。他還說，美國與以色列對伊朗發動的聯合軍事行動，是對抗德黑蘭政權所構成威脅的「最佳機會」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在白宮發表談話時表示：「在我們不久前摧毀伊朗的核子計畫與發動午夜重錘行動 （Operation Midnight Hammer）後，我們曾警告伊朗不要試圖在不同地點重建，因為他們無法使用我們強力摧毀的設施，但他們忽視那些警告，並拒絕停止對核武的追求。」

川普指的是去年6月美國打擊3處伊朗核設施的行動，白宮當時聲稱這「完全」摧毀德黑蘭的核計畫。

川普今天又說：「這個政權已經擁有足以打擊歐洲以及我們本地和海外基地的飛彈，且很快也將擁有能打到我們美麗美國的飛彈。」

川普指出：「這是我們最後也是最佳的出手機會，也是我們現在正在做的事，以消除這個病態、險惡政權所構成的無法容忍的威脅。他們確實既病態又險惡。」

這是川普自2月28日展開對伊朗的軍事行動以來，首次親自向媒體發表現場談話。