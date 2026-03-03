紐約郵報：川普表示若有必要 不排除派兵到伊朗

美國總統川普今天接受「紐約郵報」（New York Post）訪問時表示，如果有必要，他不排除派遣地面部隊到伊朗。

川普在2月28日對伊朗展開軍事行動後，接受「紐約郵報」等多家媒體訪問時表示：「對於派兵這件事，我不會感到猶豫不決，就像每位總統都會說『不會派地面部隊』，我不會這麼說。」

他說：「我會說『可能不需要』，或者『如果有必要的話』。」

此外，川普今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），對伊朗戰爭的「巨浪」尚未到來，並指出在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃後，華府仍不清楚伊朗的新任領導人是誰。

川普說：「我們甚至還沒開始猛烈地打擊他們。巨浪還沒到來。大浪潮很快就會到來。」他並告訴CNN，目前還不清楚現在是誰在領導伊朗。

他說：「我們不知道誰是領導人，也不知道他們將挑選誰。」

路透社昨天報導，許多高階美國官員對於這次針對伊朗的軍事行動能否在短期內實現政權更迭仍持懷疑態度。