紐約郵報：川普表示若有必要 不排除派兵到伊朗

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普今天接受「紐約郵報」（New York Post）訪問時表示，如果有必要，他不排除派遣地面部隊到伊朗。

川普在2月28日對伊朗展開軍事行動後，接受「紐約郵報」等多家媒體訪問時表示：「對於派兵這件事，我不會感到猶豫不決，就像每位總統都會說『不會派地面部隊』，我不會這麼說。」

他說：「我會說『可能不需要』，或者『如果有必要的話』。」

此外，川普今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），對伊朗戰爭的「巨浪」尚未到來，並指出在伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊斃後，華府仍不清楚伊朗的新任領導人是誰。

川普說：「我們甚至還沒開始猛烈地打擊他們。巨浪還沒到來。大浪潮很快就會到來。」他並告訴CNN，目前還不清楚現在是誰在領導伊朗。

他說：「我們不知道誰是領導人，也不知道他們將挑選誰。」

路透社昨天報導，許多高階美國官員對於這次針對伊朗的軍事行動能否在短期內實現政權更迭仍持懷疑態度。

美伊戰火蔓延…多國捲入 4美軍陣亡

美以聯軍空襲「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，伊朗反擊造成四名美軍死亡，是美國攻打伊朗以來首度證實有美軍陣亡。美國總統川普一日表明將持續轟炸伊朗，黎巴嫩真主黨二日加入戰局砲轟以色列引發以軍空襲反擊，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，二日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，三架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

攻擊伊朗擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

美國總統川普2日表示，美國預計「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）」將持續4周至5周，但他也指出，美國有能力持續更久的時間；川普也提到美國的軍事目標非常清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。

川普：美軍痛扁伊朗 但重頭戲還在後頭

美國總統川普2日接受有線電視新聞網（CNN）電話專訪時說，美軍正「痛扁」伊朗，但這場戰爭中的「大浪」還沒來。

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

美國總統川普2日在接受CNN電話專訪時表示，美軍正在「狠狠打擊」伊朗，但「大規模攻勢」尚未到來。

川普：對伊朗戰爭的「巨浪」尚未到來

美國總統川普在電話採訪中對CNN表示，與伊朗衝突的「巨浪」尚未到來。

