川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

美國總統川普2日在接受CNN電話專訪時表示，美軍正在「狠狠打擊」伊朗，但「大規模攻勢」尚未到來。

川普說，「我認為進展非常順利」。談到戰爭可能持續多久時，川普表示：「我不希望拖太久。我原本一直認為會是四周，而我們現在有點超前進度」。

當被問及美國是否除了軍事行動外還有其他方式協助伊朗人民奪回國家控制權時，川普回答：「是的。確實如此。但現在我們希望所有人待在室內。外面並不安全。」

川普說，「我們甚至還沒真正重擊他們。大規模攻勢還沒發生。真正的大動作很快就會到來。」

川普表示，到目前為止，「最大的意外」是伊朗對該地區阿拉伯國家的攻擊，包括巴林、約旦、科威特、卡達和阿聯。

川普說，「我們感到意外。我們告訴他們，『這件事我們會處理。』但現在他們想參戰。而且他們是積極地參戰。他們原本幾乎不會涉入，但現在卻堅持要參與」。

他說，伊朗人「向一家飯店開火，也向一棟公寓開火。這讓他們（阿拉伯國家）感到憤怒。他們喜歡我們，但原本只是觀望。他們本來沒有理由涉入。」

對於伊朗攻擊他們這件事，他說：「那可能是最大的意外。」

川普指出，伊朗的核威脅長期以來一直是該地區的重要問題，「你必須理解，他們多年來一直活在那片陰影之下。這就是為什麼永遠無法實現和平」。

川普表示，他的團隊曾試圖與伊朗談判，但「我們無法和這些人達成協議」。他說，每次提出新提議，對方都會推翻之前的承諾。

川普說，伊朗不願同意停止濃縮鈾活動，「他們有那些濃縮過的材料。他們想在當地重建，但情況太糟了，那座山基本上已經塌陷」。

談到軍事行動時，川普表示，「這才是處理伊朗的方式」，這次最新軍事行動是長期消除伊朗威脅行動的一部分。

川普批評前總統歐巴馬與伊朗達成的核協議，川普說，這項協議「把所有權力都給了伊朗。他們原本三、四年前就會擁有核武。他們會對以色列使用，甚至可能對我們使用。那個協議太糟糕了，那是一條通往核彈的道路」。