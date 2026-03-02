有人慶祝也有人哀悼…哈米尼身亡 為何伊朗民眾反應兩極？

伊朗最高領袖哈米尼在美以空襲下身亡後，伊朗各地同時傳出慶祝和哀悼聲，對這位統治近40年的最高宗教領袖來說，這樣的民眾反應非比尋常。

在德黑蘭的廣場上，有群眾舉著印有哈米尼頭像的標語為他哀悼。但從社群媒體上廣為流傳的影片來看，也有一群人在為他的過世跳舞、鳴笛，甚至燃放煙火。

英國衛報指出，這樣截然不同的反應，反映出存在於這個國家當中的深刻裂痕。對那些親身經歷過近期政府鎮壓全國抗議活動所使用的暴力的人來說，這一消息無疑是令人欣慰的。據美國人權團體HRANA統計，已有超過7,000人在這些抗議活動中喪生，另有逾1.1萬人的死因待調查。遭逮捕或受傷的則有數萬人。

20歲的德黑蘭大學生米娜，在今年1月政府部隊向示威團體開槍時，她人在其中。她說：「我親眼看到人們倒在我面前。我永遠不會忘記那些年輕貌美、前途無量的男孩女孩倒在血泊中的場景。我當時只想著，希望那些為他們的死負責的人能夠有惡報。當我今天看到哈米尼去世的消息時，我感覺心中願望實現了。」

但即使是1月對反政府示威進行那樣的致命鎮壓後，許多伊朗人心中存在的仍是另一種恐懼。

在恩格拉布廣場（Enghelab Square）上，有些來為哈米尼哀悼的群眾高喊著「美國去死」或「以色列去死」，並有許多人揮舞著伊朗國旗和拿著哈米尼的照片。

來自馬什哈德的21歲大學生達巴赫許表示，伊朗將會為其領導人復仇。「我願為伊斯蘭和哈米尼獻出生命。猶太復國主義政權和川普將為我領袖的殉難付出沉重代價」。

設拉子市的教師米爾扎德向路透表示，她無法為其國家領袖遭到外國勢力殺害感到開心。「我無法開心的另一個原因，是因為我不知道我們國家將會怎樣。我們看到了伊拉克的遭遇是混亂和流血。與其那個狀況，我寧可選擇伊斯蘭共和國」。

不過，對其他人來說，儘管哈米尼去世後局勢還不明朗，但他們最主要還是感覺到希望。目前居住於伊朗境外的皮拉伊，她的母親過去在一場抗議活動中被政府軍隊殺害。對她而言，哈米尼的死象徵著新時代的開始。

她說：「今天是美好的一天。當然，我們都知道還有很長的路要走...但我和我的家人，以及所有親人曾被這個殘暴政權殺害的家庭，都已等這一刻很久了。」