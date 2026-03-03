快訊

美伊戰火蔓延 多國捲入 4美軍陣亡

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
葉門青年運動一日集會，民兵高舉伊朗已故最高領袖哈米尼肖像。法新社

美以聯軍空襲「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，伊朗反擊造成四名美軍死亡，是美國攻打伊朗以來首度證實有美軍陣亡。美國總統川普一日表明將持續轟炸伊朗，黎巴嫩真主黨二日加入戰局砲轟以色列引發以軍空襲反擊，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

川普在社群平台發表開打以來第二支影片演說表示，「史詩怒火」行動「將持續至目標達成」。他說，美軍已重創伊朗革命衛隊設施與防空系統，「短短幾分鐘摧毀九艘伊朗船艦和海軍設施」。

美軍攻伊 可能持續五周

川普說，美以轟炸已造成伊朗四十八個領導人喪生。他並首度證實美軍陣亡，並說未來恐有更多人犧牲，「美國會為他們的死復仇，並對威脅文明的恐怖分子施加最嚴厲打擊，美國與以色列的立場從未如此堅定」。

黎巴嫩民眾二日逃離南部村莊躲避以軍空襲，大批車輛塞爆公路。法新社

ＣＮＮ等美國媒體指出，科威特一處美軍基地一日遭遇無人機攻擊，導致四名美軍身亡，還有多人重傷；美國國防部仍在調查伊朗無人機如何突破基地防空系統。

這不僅是美軍空襲伊朗行動首度傷亡，也是川普第二任期突襲委內瑞拉等多次軍事行動以來，首度有美軍死亡。

川普對紐約時報說，美軍空襲伊朗行動可能持續四到五周。他還對大西洋月刊說伊朗新領導階層想跟他對話，「伊朗想談，我也同意談，所以我會跟他們談」。不過，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼二日表明，伊朗「不會與美方談判」。他說，川普為了以色列而「犧牲美軍」。

美國國防部長赫塞斯二日舉行記者會，說明美國對伊朗軍事行動。法新社

赫塞斯稱 非無止盡戰爭

美國防部長赫塞斯二日舉行空襲後首次記者會，表示美國打擊伊朗並非意在「政權更替」，「但政權確實改變了，而且世界變得更好」。他表示，伊朗試圖用謊言掩飾發展核武企圖，而在美國歐巴馬政府時期的「糟糕協議」之下，伊朗「幾乎得逞」。他說，空襲伊朗行動不會導致「無止盡的戰爭」。

美方增兵 持續湧入中東

不過，赫塞斯拒絕透露這場戰爭會持續多久，他表示持續時間將由川普決定。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩則表示，針對伊朗的軍事行動尚在初期階段，更多美軍正持續湧入中東，「這項工作才剛開始，而且還會繼續下去」。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

美國國防部長赫格塞斯：美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」

美國國防部長赫格塞斯2日表示，美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」；但被問到美國的退場策略時，他並未做出回答。他並表示，要達到政府的目的，「將不會在一夜之間發生」。

