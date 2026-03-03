快訊

聯手以色列襲伊朗 美最高將領：達成目標需要時間

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國參謀長聯席會議主席凱恩今天表示，美國對伊朗的軍事目標需要時間來達成，並預期還會有更多美軍傷亡。戰爭部長赫格塞斯則拒絕排除派地面部隊進入伊朗的可能性。

路透社報導，美國與以色列聯手對伊朗實施空戰，相關行動今天持續擴大，看來尚無結束跡象。美軍指出，在伊朗攻擊期間，科威特防空部隊誤擊3架美國F-15E戰機。

另外，今天又有一名美軍人員傷重不治，成為第4名在美方對伊朗行動中死亡的美國軍人。

凱恩（Dan Caine）告訴記者：「這不是一場可以一夜完成的行動。美軍中央司令部（CENTCOM）及聯合部隊被賦予的軍事目標，需要一段時間來實現，且在某些情況下會是困難而艱辛的工作。」

在同一場記者會中，美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）表示，對伊朗的軍事行動不會導致無止盡的戰爭，美方目標是摧毀德黑蘭政權的飛彈、海軍及其他安全設施。

赫格塞斯說：「這不是伊拉克（戰爭），不會無窮無盡。」

他並稱，對伊朗作戰不是要在這個伊斯蘭共和國建立民主。

法新社報導，赫格塞斯在記者會中表示：「沒有愚蠢的交戰規則，沒有國家建設的泥淖，沒有建立民主的演練，沒有政治正確的戰爭。我們為勝利而戰，不浪費時間或生命。」

赫格塞斯還說，目前美軍並未在伊朗部署地面部隊，但他未排除這個選項，強調「我們會做到必要的程度」。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

美國國防部長赫格塞斯：美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」

美國國防部長赫格塞斯2日表示，美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」；但被問到美國的退場策略時，他並未做出回答。他並表示，要達到政府的目的，「將不會在一夜之間發生」。

