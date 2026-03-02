中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

美國駐科威特大使館所在區域二日遭空襲後冒出黑煙。路透

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，二日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，三架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

伊朗扶植的黎巴嫩真主黨二日也參戰，朝以色列北部發射火箭，這是以黎二○二四年底停火以來再爆衝突。真主黨表示，此次攻擊是針對以色列暗殺哈米尼及持續侵犯黎巴嫩領土的回應。

以色列國防軍證實，為此反擊空襲黎巴嫩，鎖定真主黨在黎巴嫩的據點，針對貝魯特與黎巴嫩南部發動數十波空襲，擊中真主黨總部與相關基礎設施，造成至少卅一人死亡，一四九人受傷，真主黨高階領導人拉德也在空襲中喪生。

以色列北方司令部司令米羅說：「真主黨選擇將伊朗政權置於黎巴嫩之上」他們將付出沉重代價。以軍表示，空襲行動將持續數天，絕不允許真主黨威脅以色列安全。

路透報導，目擊者表示，十多起爆炸搖撼貝魯特，這是自二○二四年以色列與真主黨之間戰爭以來，針對南郊最密集的一波攻擊。黎巴嫩維安消息人士透露，空襲波及南郊被稱為達希耶的地區。

督導美軍中東作戰及軍事行動的美國中央司令部二日發布聲明說，三架支援「史詩怒火」行動的美軍F-15戰機在科威特境內被誤擊墜毀，機上共六位飛官均安全彈射且狀況穩定。

美軍聲明說，初步判斷這是一起友軍誤擊事件。當時伊朗飛機、彈道飛彈及無人機發動攻擊，戰況激烈，美軍戰機因此遭科威特防空系統誤擊擊落，科威特方面已承認此事件，美方將進一步調查。

美國駐科威特大使館二日疑似遭遇伊朗最新一波攻擊，目擊者指出，使館周邊冒出濃煙，警消緊急趕赴現場。美國國務院領務局發布警訊，呼籲美國公民就地避難，勿前往美國駐科威特大使館。

ＣＮＮ駐中東團隊指出，當地時間二日清晨，阿聯杜拜、阿布達比與卡達杜哈等城市都傳出爆炸聲。一名ＣＮＮ攝影記者在杜哈拍到天空中疑似有飛彈遭攔截的畫面；ＣＮＮ在阿聯的團隊聽到「兩聲前後相連的爆炸」，並目擊戰機從上空飛過，還有疑似攔截器的活動。

巴林內政部也證實遭伊朗無人機和飛彈攻擊，全國各地防空警報大作。