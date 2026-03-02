快訊

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

聯合報／ 編譯茅毅盧思綸／綜合報導

美國駐科威特大使館所在區域二日遭空襲後冒出黑煙。路透
美國駐科威特大使館所在區域二日遭空襲後冒出黑煙。路透

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，二日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，三架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

伊朗扶植的黎巴嫩真主黨二日也參戰，朝以色列北部發射火箭，這是以黎二○二四年底停火以來再爆衝突。真主黨表示，此次攻擊是針對以色列暗殺哈米尼及持續侵犯黎巴嫩領土的回應。

以色列國防軍證實，為此反擊空襲黎巴嫩，鎖定真主黨在黎巴嫩的據點，針對貝魯特與黎巴嫩南部發動數十波空襲，擊中真主黨總部與相關基礎設施，造成至少卅一人死亡，一四九人受傷，真主黨高階領導人拉德也在空襲中喪生。

以色列北方司令部司令米羅說：「真主黨選擇將伊朗政權置於黎巴嫩之上」他們將付出沉重代價。以軍表示，空襲行動將持續數天，絕不允許真主黨威脅以色列安全。

路透報導，目擊者表示，十多起爆炸搖撼貝魯特，這是自二○二四年以色列與真主黨之間戰爭以來，針對南郊最密集的一波攻擊。黎巴嫩維安消息人士透露，空襲波及南郊被稱為達希耶的地區。

督導美軍中東作戰及軍事行動的美國中央司令部二日發布聲明說，三架支援「史詩怒火」行動的美軍F-15戰機在科威特境內被誤擊墜毀，機上共六位飛官均安全彈射且狀況穩定。

美軍聲明說，初步判斷這是一起友軍誤擊事件。當時伊朗飛機、彈道飛彈及無人機發動攻擊，戰況激烈，美軍戰機因此遭科威特防空系統誤擊擊落，科威特方面已承認此事件，美方將進一步調查。

美國駐科威特大使館二日疑似遭遇伊朗最新一波攻擊，目擊者指出，使館周邊冒出濃煙，警消緊急趕赴現場。美國國務院領務局發布警訊，呼籲美國公民就地避難，勿前往美國駐科威特大使館。

ＣＮＮ駐中東團隊指出，當地時間二日清晨，阿聯杜拜、阿布達比與卡達杜哈等城市都傳出爆炸聲。一名ＣＮＮ攝影記者在杜哈拍到天空中疑似有飛彈遭攔截的畫面；ＣＮＮ在阿聯的團隊聽到「兩聲前後相連的爆炸」，並目擊戰機從上空飛過，還有疑似攔截器的活動。

巴林內政部也證實遭伊朗無人機和飛彈攻擊，全國各地防空警報大作。

以色列空襲黎巴嫩 以色列二日空襲黎巴嫩東部貝卡谷地胡奇拉夫卡村，黎巴嫩民防人員事後檢視現場房屋毀損的狀況。法新社
以色列空襲黎巴嫩 以色列二日空襲黎巴嫩東部貝卡谷地胡奇拉夫卡村，黎巴嫩民防人員事後檢視現場房屋毀損的狀況。法新社

美國公民 真主黨 哈米尼

延伸閱讀

美軍中央司令部：3架美戰機遭科威特防空部隊誤擊墜毀 6名人員安全無虞

中東大亂鬥！以色列開轟黎巴嫩不到24小時釀31死 真主黨高層領袖身亡

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國！傳美駐科威特大使館遇襲 影片曝光

波灣多國遇襲 阿聯關閉使館抗議伊朗飛彈無人機攻擊

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

美國國防部長赫格塞斯：美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」

美國國防部長赫格塞斯2日表示，美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」；但被問到美國的退場策略時，他並未做出回答。他並表示，要達到政府的目的，「將不會在一夜之間發生」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。