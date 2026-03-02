美拚伊朗行動速戰速決 以免彈藥耗盡

美國和以色列空襲伊朗將持續多久，美國總統川普說法反覆，一度說「延續至本周」，後來又宣稱將空襲四周。華爾街日報導，美國希望速戰速決，避免彈藥耗盡。換言之，這場行動關鍵就在美軍彈藥庫存量。

報導說，美以兩國此次空襲伊朗領導層與主要軍事目標，主要為削弱伊朗飛彈和無人機報復能力，美國中央司令部證實已成功攔截數百枚伊朗飛彈和無人機，川普在社群媒體發文說：「猛烈精準的轟炸將持續進行，延續至本周或直到我們實現中東以及全世界的和平目標為止！」

紐約時報報導，川普受訪透露，五角大廈握有足夠兵力，在自家和世界各國仍存有許多飛彈與炸藥。問及能維持現行打擊強度多久時，川普回應「計畫是四到五周」。

紐時指出，川普未提五角大廈對伊朗衝突恐消耗彈藥儲備的憂慮；軍事家認為，這些儲備對因應台海衝突或俄國入侵歐洲等潛在情境至關重要。

空襲能持續多久目前不得而知，因為五角大廈稱為「彈藥庫深度」的防空攔截器具體庫存量屬於機密，且隨著與伊朗的衝突升高，美軍部署在中東的防空資源逐漸耗盡。華府智庫「史汀生中心」研究員格里科說：「最大挑戰就是武器消耗速度非常快，遠超過補給速度。」

除防禦伊朗飛彈和無人機攻勢的「愛國者」和「標準」攔截飛彈需要加緊補充，打擊伊朗的「戰斧」飛彈和機載武器也有斷糧危機。