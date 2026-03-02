紐時：中東政治震盪 堪比蘇聯解體

紐約時報分析，伊朗最高領袖哈米尼死於美以空襲，伊朗官員表示，將在一兩天內選出新的最高領袖；伊朗政權或許能苟延殘喘，但中東格局徹底改變，伊朗將無法再恐嚇或威脅鄰國，堪比蘇聯解體。

曾報導一九七八年至一九七九年伊朗革命的紐時資深記者厄蘭格撰文指出，即便伊朗最高領袖身亡，仍會有人繼任；高階軍事指揮官遭擊斃，其職位也會有人遞補。伊朗建構四十七年的政治體系不會因為這次空襲而輕易崩解，伊朗仍保有反擊美國與以色列的能力，戰事走向未明。

哈米尼遭美以炸死後，伊朗當局隨即啟動政權繼承程序，一日成立臨時委員會做為過渡政府，由伊朗改革派總統裴澤斯基安、強硬派司法部長艾杰，以及國家利益委員會選出的憲法監護委員會成員組成。裴澤斯基安說，新的領導委員會已就位，伊朗外交部長阿拉格齊表示，伊朗將在一兩天內選出新的最高領袖。

英國智庫皇家國際事務學院中東事務主任瓦基爾指出，中東將有新局面，伊朗新領導人可能對美國更不友善，尤其若是伊斯蘭革命衛隊接掌情勢；可確定的是，伊朗短期內走勢將以內政為主，聚焦權力重整、內部安全與經濟秩序。

早已因經濟不景氣且民怨沸騰的伊朗，如今進一步衰敗，伊朗政權對國內及其周遭區域的影響力，降至一九七八年至一九七九年革命推翻巴勒維王朝以來最低點。

伊朗政權雖未垮台，但美以的大規模攻擊，仍可能對中東造成堪比蘇聯解體的結構性地緣政治震盪。