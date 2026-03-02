快訊

紐時：中東政治震盪 堪比蘇聯解體

聯合報／ 編譯陳韻涵、彭馨儀／綜合報導
美以聯手攻擊伊朗，伊國政權面臨存亡關頭，圖為伊朗革命衛隊2月下旬在德黑蘭的伊朗革命紀念碑前站崗。美聯社
美以聯手攻擊伊朗，伊國政權面臨存亡關頭，圖為伊朗革命衛隊2月下旬在德黑蘭的伊朗革命紀念碑前站崗。美聯社

紐約時報分析，伊朗最高領袖哈米尼死於美以空襲，伊朗官員表示，將在一兩天內選出新的最高領袖；伊朗政權或許能苟延殘喘，但中東格局徹底改變，伊朗將無法再恐嚇或威脅鄰國，堪比蘇聯解體。

曾報導一九七八年至一九七九年伊朗革命的紐時資深記者厄蘭格撰文指出，即便伊朗最高領袖身亡，仍會有人繼任；高階軍事指揮官遭擊斃，其職位也會有人遞補。伊朗建構四十七年的政治體系不會因為這次空襲而輕易崩解，伊朗仍保有反擊美國以色列的能力，戰事走向未明。

哈米尼遭美以炸死後，伊朗當局隨即啟動政權繼承程序，一日成立臨時委員會做為過渡政府，由伊朗改革派總統裴澤斯基安、強硬派司法部長艾杰，以及國家利益委員會選出的憲法監護委員會成員組成。裴澤斯基安說，新的領導委員會已就位，伊朗外交部長阿拉格齊表示，伊朗將在一兩天內選出新的最高領袖。

英國智庫皇家國際事務學院中東事務主任瓦基爾指出，中東將有新局面，伊朗新領導人可能對美國更不友善，尤其若是伊斯蘭革命衛隊接掌情勢；可確定的是，伊朗短期內走勢將以內政為主，聚焦權力重整、內部安全與經濟秩序。

早已因經濟不景氣且民怨沸騰的伊朗，如今進一步衰敗，伊朗政權對國內及其周遭區域的影響力，降至一九七八年至一九七九年革命推翻巴勒維王朝以來最低點。

伊朗政權雖未垮台，但美以的大規模攻擊，仍可能對中東造成堪比蘇聯解體的結構性地緣政治震盪。

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

美國國防部長赫格塞斯：美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」

美國國防部長赫格塞斯2日表示，美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」；但被問到美國的退場策略時，他並未做出回答。他並表示，要達到政府的目的，「將不會在一夜之間發生」。

