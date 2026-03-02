快訊

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

聽新聞
0:00 / 0:00

川普政府官員坦承 無情報顯示伊朗會先攻美

聯合報／ 國際中心／綜合報導

兩名知情人士透露，川普政府官員一日於閉門簡報中向國會幕僚坦承，並無情報顯示伊朗計畫先發制人攻擊美軍。

官員表示，美國與以色列二月廿八日對伊朗發動數十年來規模最大的空襲，造成伊朗最高領袖哈米尼身亡，還擊沉伊朗軍艦，打擊超過一千個目標。

官員對國會這番說明，似乎削弱川普政府高層先前為這場戰爭辯護的核心論點之一。

另外，隨著美軍首度在本次衝突中傳出傷亡，外界對戰爭正當性質疑升高。

美國官員先前告訴記者，川普決定發動攻擊，部分是因為有跡象顯示，伊朗可能在中東地區「或許以先發制人的方式」對美軍發動攻擊。

其中一名官員表示，川普不會「坐視不管，讓該地區的美軍承受攻擊」。

白宮發言人強生稍早說，五角大廈官員針對正在進行的伊朗空襲行動，向參眾兩院多個國安委員會的共和、民主兩黨幕僚進行超過九十分鐘簡報。

兩名要求匿名的消息人士告訴路透，政府官員在簡報中強調，伊朗彈道飛彈與區域內的代理武裝勢力，對美國利益構成立即威脅，但並無情報顯示伊朗會先攻擊美軍。

川普說，這場預計持續數周的軍事行動，旨在確保伊朗無法擁有核武、遏制其飛彈計畫，並消除對美國及盟友威脅。他也敦促伊朗人民推翻政府。

白宮 彈道飛彈 哈米尼

延伸閱讀

開戰理由遭挑戰？五角大廈：無情資顯示伊朗會先攻美

白晝奇襲…關鍵72小時 美以團滅伊朗高層

川普攻伊前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

川普疾呼推翻伊朗政權 專家憂心擴大區域戰爭範圍

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

美國國防部長赫格塞斯：美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」

美國國防部長赫格塞斯2日表示，美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」；但被問到美國的退場策略時，他並未做出回答。他並表示，要達到政府的目的，「將不會在一夜之間發生」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。