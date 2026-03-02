聽新聞
川普政府官員坦承 無情報顯示伊朗會先攻美
兩名知情人士透露，川普政府官員一日於閉門簡報中向國會幕僚坦承，並無情報顯示伊朗計畫先發制人攻擊美軍。
官員表示，美國與以色列二月廿八日對伊朗發動數十年來規模最大的空襲，造成伊朗最高領袖哈米尼身亡，還擊沉伊朗軍艦，打擊超過一千個目標。
官員對國會這番說明，似乎削弱川普政府高層先前為這場戰爭辯護的核心論點之一。
另外，隨著美軍首度在本次衝突中傳出傷亡，外界對戰爭正當性質疑升高。
美國官員先前告訴記者，川普決定發動攻擊，部分是因為有跡象顯示，伊朗可能在中東地區「或許以先發制人的方式」對美軍發動攻擊。
其中一名官員表示，川普不會「坐視不管，讓該地區的美軍承受攻擊」。
白宮發言人強生稍早說，五角大廈官員針對正在進行的伊朗空襲行動，向參眾兩院多個國安委員會的共和、民主兩黨幕僚進行超過九十分鐘簡報。
兩名要求匿名的消息人士告訴路透，政府官員在簡報中強調，伊朗彈道飛彈與區域內的代理武裝勢力，對美國利益構成立即威脅，但並無情報顯示伊朗會先攻擊美軍。
川普說，這場預計持續數周的軍事行動，旨在確保伊朗無法擁有核武、遏制其飛彈計畫，並消除對美國及盟友威脅。他也敦促伊朗人民推翻政府。
