大陸外長王毅譴責美以：大國不能任意攻擊他國

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

伊朗遭美國與以色列攻擊後，該國最高領導人哈米尼身亡，中國大陸外交部對此表示強烈譴責，昨日也否認與伊朗接近達成超音速飛彈採購協議的傳聞。

大陸外長王毅二日接連與伊朗、法國、阿曼等國外長通話，強調大陸已敦促美國與以色列立即停止軍事行動。王毅還說，大國不能憑藉軍事優勢任意攻擊他國，希望海灣國家加強獨立自主、反對外來干涉。

新華社，王毅昨應約與伊朗外長阿拉格齊通話。阿拉格齊通報地區局勢最新情況，表示美國第二次在伊美談判期間對伊發動戰爭。雙方本次談判已取得積極進展，但美方行為違反所有國際法，踩踏伊方紅線。伊方別無選擇，必須全力自衛。

近期有外媒報導稱，伊朗與大陸接近達成ＣＭ—三○二超音速反艦飛彈採購協議，如果交付將成為近年來大陸向伊朗提供的最先進武器裝備之一，不過大陸外交部發言人毛寧昨在記者會上駁斥，「有關報導不屬實」；她並強調，大陸一貫履行國際義務，中方反對惡意關聯炒作。對於美國和以色列的軍事行動，毛寧說，「中方沒有提前得到通報」。

就伊朗封鎖荷姆茲海峽，毛寧說，荷姆茲海峽及附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定，符合國際社會共同利益。

