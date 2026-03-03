快訊

元宵血月有災禍？專家傻眼闢謠 指點3必做、4生肖才要「躲月」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普表明持續空襲 中東之亂恐演變區域戰爭

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國和以色列對伊朗的衝突升溫，美國總統川普1日表明將持續轟炸伊朗，直到實現目標，美軍空襲伊朗行動可能持續四到五周。（美聯社）
美國和以色列對伊朗的衝突升溫，美國總統川普1日表明將持續轟炸伊朗，直到實現目標，美軍空襲伊朗行動可能持續四到五周。（美聯社）

美國和以色列對伊朗的衝突升溫，美國總統川普1日表明將持續轟炸伊朗，直到實現目標，美軍空襲伊朗行動可能持續四到五周。德黑蘭當局則駁斥了外界有關伊朗正尋求重啟談判的報導。黎巴嫩真主黨2日加入戰局，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

川普在社群平台發表開打以來第二支影片演說表示，「史詩怒火」行動是史上最複雜且壓倒性的軍事行動，將持續至目標達成。他說，美軍已打擊伊朗境內數百個目標，包括伊朗革命衛隊設施與防空系統，「短短幾分鐘摧毀九艘伊朗船艦和海軍設施」。

川普說，美國和以色列的轟炸已造成伊朗48個領導人喪生。他並首度證實有美軍陣亡，並說未來恐怕有更多人犧牲，「美國會為他們的死復仇，並對威脅文明的恐怖分子施加最嚴厲打擊，美國與以色列的立場從未如此堅定」。

川普再度呼籲伊朗革命衛隊與軍警放下武器，「否則必死無疑」，他也喊話渴望自由的伊朗人「把握時機奪回自己的國家，美國會提供協助」。

儘管川普對大西洋月刊說伊朗新領導階層想跟他對話，「伊朗想談，我也同意談，所以我會跟他們談。他們早就該這麼做。他們早點把一些很實際、很容易做到的事情拿出來就好了。他們拖太久了」。

不過，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）2日表明，伊朗「不會與美方談判」。拉里賈尼是已故伊朗最高領袖哈米尼的心腹，他指控川普將區域局勢推入混亂，如今又擔憂美軍出現更多傷亡。他並批評，川普的作為是把「美國優先」變成「以色列優先」，稱美方為了以色列追求權力而「犧牲美軍」。

拉里賈尼此前的另一則貼文中寫道，「川普以『虛假的希望』讓此區陷入混亂，現在擔心美軍可能有更多傷亡」。

美國駐科威特大使館2日疑似遇襲冒出濃煙，大使館發布安全警示呼籲民眾遠離當地。美軍並發布聲明說，三架支援攻擊伊朗行動的美軍F-15戰機遭科威特防空部隊誤擊墜毀，機上六名飛行員及時彈射逃生，目前狀況穩定，美軍將進一步調查。

另外，高盛一支由經濟學家和市場顧問組成的團隊表示，儘管中東衝突帶來的衝擊顯然不利股市，但只有嚴重且持續的石油供應中斷才會對全球經濟成長產生實質性後果。

延伸閱讀

德黑蘭 哈米尼 防空系統

延伸閱讀

哈米尼心腹打臉川普！稱伊朗不會與美國談判 嗆美軍「為以色列犧牲」

伊朗安全首長拉里賈尼說話了！拒與美談判 控川普製造「混亂」

首傳3美軍陣亡！川普：續打伊朗4周報仇到底 恐有更多犧牲

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

相關新聞

美伊戰火蔓延…多國捲入 4美軍陣亡

美以聯軍空襲「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，伊朗反擊造成四名美軍死亡，是美國攻打伊朗以來首度證實有美軍陣亡。美國總統川普一日表明將持續轟炸伊朗，黎巴嫩真主黨二日加入戰局砲轟以色列引發以軍空襲反擊，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，二日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，三架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

攻擊伊朗擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

美國總統川普2日表示，美國預計「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）」將持續4周至5周，但他也指出，美國有能力持續更久的時間；川普也提到美國的軍事目標非常清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。

史詩怒火行動時間不明 美國防部預期會有更多傷亡

美軍日前對伊朗展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國國防部長赫塞斯2日表示，這不是美國挑起的戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國會結束這場戰爭，赫塞斯也否認軍事行動會演變成一場永無止境的戰爭。

美伊戰火延燒 波及哪些中東國？圖解油價、黃金漲勢

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，3月2日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，3架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

重拳之後的算盤：川普如何藉伊朗重排美中棋局

若要理解這場美以聯手襲擊伊朗的軍事行動，對美中角力的意義，關鍵不在炸彈投下多少，而在揮拳的人是誰。川普從政以來一貫的行事風格，從來不是慎謀遠慮的「穩健經營」，而是「高風險換高槓桿」——先製造震撼，再以震撼重談規則。伊朗危機，正是這種性格的延伸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。