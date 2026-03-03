川普表明持續空襲 中東之亂恐演變區域戰爭

美國和以色列對伊朗的衝突升溫，美國總統川普1日表明將持續轟炸伊朗，直到實現目標，美軍空襲伊朗行動可能持續四到五周。德黑蘭當局則駁斥了外界有關伊朗正尋求重啟談判的報導。黎巴嫩真主黨2日加入戰局，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

川普在社群平台發表開打以來第二支影片演說表示，「史詩怒火」行動是史上最複雜且壓倒性的軍事行動，將持續至目標達成。他說，美軍已打擊伊朗境內數百個目標，包括伊朗革命衛隊設施與防空系統，「短短幾分鐘摧毀九艘伊朗船艦和海軍設施」。

川普說，美國和以色列的轟炸已造成伊朗48個領導人喪生。他並首度證實有美軍陣亡，並說未來恐怕有更多人犧牲，「美國會為他們的死復仇，並對威脅文明的恐怖分子施加最嚴厲打擊，美國與以色列的立場從未如此堅定」。

川普再度呼籲伊朗革命衛隊與軍警放下武器，「否則必死無疑」，他也喊話渴望自由的伊朗人「把握時機奪回自己的國家，美國會提供協助」。

儘管川普對大西洋月刊說伊朗新領導階層想跟他對話，「伊朗想談，我也同意談，所以我會跟他們談。他們早就該這麼做。他們早點把一些很實際、很容易做到的事情拿出來就好了。他們拖太久了」。

不過，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）2日表明，伊朗「不會與美方談判」。拉里賈尼是已故伊朗最高領袖哈米尼的心腹，他指控川普將區域局勢推入混亂，如今又擔憂美軍出現更多傷亡。他並批評，川普的作為是把「美國優先」變成「以色列優先」，稱美方為了以色列追求權力而「犧牲美軍」。

拉里賈尼此前的另一則貼文中寫道，「川普以『虛假的希望』讓此區陷入混亂，現在擔心美軍可能有更多傷亡」。

美國駐科威特大使館2日疑似遇襲冒出濃煙，大使館發布安全警示呼籲民眾遠離當地。美軍並發布聲明說，三架支援攻擊伊朗行動的美軍F-15戰機遭科威特防空部隊誤擊墜毀，機上六名飛行員及時彈射逃生，目前狀況穩定，美軍將進一步調查。

另外，高盛一支由經濟學家和市場顧問組成的團隊表示，儘管中東衝突帶來的衝擊顯然不利股市，但只有嚴重且持續的石油供應中斷才會對全球經濟成長產生實質性後果。