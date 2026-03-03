快訊

伊朗戰後政治安排 川普拋兩選項

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
美國總統川普3月1日乘空軍一號從佛州返抵白宮。（美聯社）
美以突襲伊朗並首度傳出美軍陣亡後，美國總統川普1日接受紐約時報訪問時，認為戰後可能有兩種安排，一種是仿照他在委內瑞拉的模式，只移除最高領導人，二是徹底推翻伊朗原政權。

川普既暗示要推動「委內瑞拉模式」，又喊話伊朗革命衛隊棄械「向人民投降」，不清楚他是偏好重建現有體制或徹底推翻原政權。

川普透露，五角大廈握有足夠兵力，且在自家和世界各國仍存有許多飛彈與炸藥，在必要時能持續攻勢。問及能維持現行打擊強度多久時，川普回應「計畫是四到五周」。

紐時指出，川普並未提及五角大廈對伊朗衝突恐消耗彈藥儲備的憂慮；軍事戰略家認為，這些儲備對於因應台海衝突或俄國入侵歐洲等潛在情境至關重要。

在談到伊朗戰後政治安排時，川普先拋出一種他稱為「完美情境」的模式，即仿照他在委內瑞拉的作法，只移除最高領導人，其餘政府架構大致保留，但改以務實姿態與美國合作。紐時指，川普在專訪中多次提及委內瑞拉經驗，暗示他認為委內瑞拉的安排也可套用在伊朗。

不過，川普之後又提出另一套截然不同的政權運作，稱希望握有實權的伊朗革命衛隊強硬派將領，能放下武器交給人民。他說，「如果你仔細想，他們可能真的會向人民投降」。川普並未說明，若伊朗軍方不配合或伊朗內部出現暴力鎮壓，美國將如何因應，但他宣稱有信心伊朗最終會向美國和以色列屈服。

川普提到，他心中已有「三個非常好的人選」可以領導伊朗，但是拒絕透露姓名。

在區域態勢上，川普表示，不認為波斯灣阿拉伯國家有必要加入美國行列打擊伊朗，儘管伊朗已對該區多國發動飛彈與無人機報復攻擊。

分析：川普襲伊朗施壓反美軸心 中國可能再失盟友

川普攻伊前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

川普疾呼推翻伊朗政權 專家憂心擴大區域戰爭範圍

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

美伊戰火蔓延…多國捲入 4美軍陣亡

美以聯軍空襲「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，伊朗反擊造成四名美軍死亡，是美國攻打伊朗以來首度證實有美軍陣亡。美國總統川普一日表明將持續轟炸伊朗，黎巴嫩真主黨二日加入戰局砲轟以色列引發以軍空襲反擊，中東愈來愈多國家捲入，可能演變成一場區域戰爭。

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，二日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，三架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

攻擊伊朗擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

美國總統川普2日表示，美國預計「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）」將持續4周至5周，但他也指出，美國有能力持續更久的時間；川普也提到美國的軍事目標非常清楚，就是要摧毀伊朗的飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。

史詩怒火行動時間不明 美國防部預期會有更多傷亡

美軍日前對伊朗展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國國防部長赫塞斯2日表示，這不是美國挑起的戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國會結束這場戰爭，赫塞斯也否認軍事行動會演變成一場永無止境的戰爭。

美伊戰火延燒 波及哪些中東國？圖解油價、黃金漲勢

美以聯軍斬首伊朗最高領袖哈米尼，伊朗大舉反擊擴大戰場，3月2日大舉發射飛彈與無人機襲擊以色列與多個波灣國家，卡達杜哈、阿聯杜拜與阿布達比等地傳出劇烈爆炸聲，美國駐科威特大使館也遇襲，3架美軍戰機混亂中遭科威特防空部隊誤擊墜毀。

重拳之後的算盤：川普如何藉伊朗重排美中棋局

若要理解這場美以聯手襲擊伊朗的軍事行動，對美中角力的意義，關鍵不在炸彈投下多少，而在揮拳的人是誰。川普從政以來一貫的行事風格，從來不是慎謀遠慮的「穩健經營」，而是「高風險換高槓桿」——先製造震撼，再以震撼重談規則。伊朗危機，正是這種性格的延伸。

