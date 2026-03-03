伊朗戰後政治安排 川普拋兩選項

美以突襲伊朗並首度傳出美軍陣亡後，美國總統川普1日接受紐約時報訪問時，認為戰後可能有兩種安排，一種是仿照他在委內瑞拉的模式，只移除最高領導人，二是徹底推翻伊朗原政權。

川普既暗示要推動「委內瑞拉模式」，又喊話伊朗革命衛隊棄械「向人民投降」，不清楚他是偏好重建現有體制或徹底推翻原政權。

川普透露，五角大廈握有足夠兵力，且在自家和世界各國仍存有許多飛彈與炸藥，在必要時能持續攻勢。問及能維持現行打擊強度多久時，川普回應「計畫是四到五周」。

紐時指出，川普並未提及五角大廈對伊朗衝突恐消耗彈藥儲備的憂慮；軍事戰略家認為，這些儲備對於因應台海衝突或俄國入侵歐洲等潛在情境至關重要。

在談到伊朗戰後政治安排時，川普先拋出一種他稱為「完美情境」的模式，即仿照他在委內瑞拉的作法，只移除最高領導人，其餘政府架構大致保留，但改以務實姿態與美國合作。紐時指，川普在專訪中多次提及委內瑞拉經驗，暗示他認為委內瑞拉的安排也可套用在伊朗。

不過，川普之後又提出另一套截然不同的政權運作，稱希望握有實權的伊朗革命衛隊強硬派將領，能放下武器交給人民。他說，「如果你仔細想，他們可能真的會向人民投降」。川普並未說明，若伊朗軍方不配合或伊朗內部出現暴力鎮壓，美國將如何因應，但他宣稱有信心伊朗最終會向美國和以色列屈服。

川普提到，他心中已有「三個非常好的人選」可以領導伊朗，但是拒絕透露姓名。

在區域態勢上，川普表示，不認為波斯灣阿拉伯國家有必要加入美國行列打擊伊朗，儘管伊朗已對該區多國發動飛彈與無人機報復攻擊。