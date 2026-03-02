快訊

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

聽新聞
0:00 / 0:00

美防長赫塞斯：美國沒有挑起戰爭 但會結束戰爭

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國國防部長赫塞斯2日在五角大廈出席記者會。美聯社
美國國防部長赫塞斯2日在五角大廈出席記者會。美聯社

英國天空新聞報導，美國國防部長赫塞斯在五角大廈就美國空襲伊朗行動發表談話，宣稱「美國沒有挑起戰爭，但會結束戰爭」。他說，伊朗政權已對美國進行「長達47年的戰爭」，但沒有公開宣戰。

赫塞斯表示：「他們用我們人民的鮮血完成這一切。黎巴嫩貝魯特的汽車炸彈襲擊、對我們的船艦發射火箭攻擊、在我們的大使館進行謀殺，及伊拉克阿富汗路邊炸彈襲擊。這都是由伊朗伊斯蘭革命衛隊及他們旗下聖城部隊（Quds Force）殺手資助和武裝的行動。」

赫塞斯還說，美國對伊朗的空襲是「史上最致命、最複雜且最精確的空中行動」。他表示，伊朗正在建造「強大的飛彈和無人機，為核勒索野心建立常規防禦體系」。

他指控伊朗「曾把一把槍枝抵在我們頭上，他們試圖用謊言換取核武」。

赫塞斯也拒絕排除發動地面行動的可能性，並聲稱「我們會採取一切必要行動」。

五角大廈 伊拉克 阿富汗

延伸閱讀

美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會在伊朗陷入戰爭泥淖

美伊開火 英稱不參戰歐籲勿升級土耳其局部關閉邊界

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

哈米尼之死 在美伊朗裔憂喜參半：是好事 但問題還沒解決

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

美國國防部長赫格塞斯：美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」

美國國防部長赫格塞斯2日表示，美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」；但被問到美國的退場策略時，他並未做出回答。他並表示，要達到政府的目的，「將不會在一夜之間發生」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。