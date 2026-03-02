美防長赫塞斯：美國沒有挑起戰爭 但會結束戰爭

英國天空新聞報導，美國國防部長赫塞斯在五角大廈就美國空襲伊朗行動發表談話，宣稱「美國沒有挑起戰爭，但會結束戰爭」。他說，伊朗政權已對美國進行「長達47年的戰爭」，但沒有公開宣戰。

赫塞斯表示：「他們用我們人民的鮮血完成這一切。黎巴嫩貝魯特的汽車炸彈襲擊、對我們的船艦發射火箭攻擊、在我們的大使館進行謀殺，及伊拉克和阿富汗路邊炸彈襲擊。這都是由伊朗伊斯蘭革命衛隊及他們旗下聖城部隊（Quds Force）殺手資助和武裝的行動。」

赫塞斯還說，美國對伊朗的空襲是「史上最致命、最複雜且最精確的空中行動」。他表示，伊朗正在建造「強大的飛彈和無人機，為核勒索野心建立常規防禦體系」。

他指控伊朗「曾把一把槍枝抵在我們頭上，他們試圖用謊言換取核武」。

赫塞斯也拒絕排除發動地面行動的可能性，並聲稱「我們會採取一切必要行動」。