股匯雙挫 台股守住3萬5千點關卡

聯合報／ 記者朱漢崙王奐敏藍鈞達／台北報導

受到中東戰事影響，台北股匯市昨雙雙走跌。台股在國家隊、投信進場撐盤下，終場下跌三一九點，守住三萬五千點關卡；新台幣匯率則因避險需求帶動美元走強，終結連四升，收在卅一點四三一元，貶值一點八角。

台股昨天開盤大跌八○九點至三萬四六○五點，但隨後呈現Ｖ型反彈，盤中收斂至下跌百餘點，但收盤前跌勢再度擴大，終場收在三萬五○九五點。法人表示，預期中東戰事範圍不會擴大，但也不像之前美國突擊委內瑞拉那麼容易在短時間結束，市場不安情緒仍在，預期台股近期在三萬四千點至三萬六千點間震盪機率高。

中東情勢緊張使國際資金轉向美元資產，新台幣也難以獨強。匯銀主管表示，若地緣政治風險未明顯降溫，美元需求短期內仍具支撐，新台幣不排除貶到卅一點五元。

戰事也讓國際金價直線飆升，國際金價每盎司昨天傍晚飆破五四○○美元，創下近四周以來新高。

美伊開戰股匯雙挫 新台幣盤中重貶逾2角…收31.431元

市場避險情緒升！新台幣終結連4升 單日大貶1.8角、收31.431元

台股今日下跌319.4點守住35000大關 航空股大跌

台積電力抗美伊戰事衝擊 台股收跌319點守住35,000關

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

美國國防部長赫格塞斯：美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」

美國國防部長赫格塞斯2日表示，美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」；但被問到美國的退場策略時，他並未做出回答。他並表示，要達到政府的目的，「將不會在一夜之間發生」。

