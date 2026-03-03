股匯雙挫 台股守住3萬5千點關卡

受到中東戰事影響，台北股匯市昨雙雙走跌。台股在國家隊、投信進場撐盤下，終場下跌三一九點，守住三萬五千點關卡；新台幣匯率則因避險需求帶動美元走強，終結連四升，收在卅一點四三一元，貶值一點八角。

台股昨天開盤大跌八○九點至三萬四六○五點，但隨後呈現Ｖ型反彈，盤中收斂至下跌百餘點，但收盤前跌勢再度擴大，終場收在三萬五○九五點。法人表示，預期中東戰事範圍不會擴大，但也不像之前美國突擊委內瑞拉那麼容易在短時間結束，市場不安情緒仍在，預期台股近期在三萬四千點至三萬六千點間震盪機率高。

中東情勢緊張使國際資金轉向美元資產，新台幣也難以獨強。匯銀主管表示，若地緣政治風險未明顯降溫，美元需求短期內仍具支撐，新台幣不排除貶到卅一點五元。

戰事也讓國際金價直線飆升，國際金價每盎司昨天傍晚飆破五四○○美元，創下近四周以來新高。