快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

聽新聞
0:00 / 0:00

「卡達能源」停產 影響台灣天然氣進口

聯合報／ 本報記者／連線報導

卡達國營能源公司卡達能源遭伊朗無人機攻擊，宣布停產液化天然氣（ＬＮＧ）與相關產品。經濟部本月將召開電價費率審議會，能源價格是否牽動四月電價？台電董事長曾文生昨說，「今年變數多」，天然氣價格是影響電價平均成本的重要因子，但目前距離電價審議會還有一段時間，全球各預測機構也會重新預估。

裝載ＬＮＧ運輸船目前暫時放棄原定開往卡達或阿聯的計畫，大多數船東和交易商都選擇避開荷姆茲海峽。卡達是僅次於美國的全球最大ＬＮＧ供應國，也是台灣ＬＮＧ最大進口來源，高盛集團指出，荷姆茲海峽若停止通航持續一個月，亞洲ＬＮＧ現貨價格可能飆漲百分之一三○。

對於卡達能源宣布停產ＬＮＧ，經濟部官員昨說，情勢尚不明確，難以評估影響。中油表示，目前供應商都按照原本計畫裝貨與運輸，國內油、氣供應不會受到影響，即便短期價格有波動，中油也有吸收機制。

至於中東戰事對國內油氣供應的影響，曾文生指出，向中東地區採購天然氣的船運航程約十四天，因此封鎖前就駛出荷姆茲海峽的ＬＮＧ船，即三月十五日以前抵港的船隻就不受影響，預估三月會受影響的船隻約五、六艘，占比沒有很大，但中油可能要找其他氣源調節，中油也向台電承諾會努力。

曾文生也說，春節前，日本與南韓都有拉貨，由於台電發電所需的天然氣要向中油買，因此中油能否穩定供應，台電高度關心，雙方建立群組同步調度天然氣，以維持儲槽的高效運轉。

經濟部電價費率審議會本月開會，去年台電大賺，但今年一月有委內瑞拉事件，二月又有美以聯合攻打伊朗，能源價格短期內波動可能不小。曾文生坦言，今年變數多，天然氣價格當然會是影響整個電力的平均成本的重要因素，現在離電價審議會決定電價方案還有一段時間，可再觀察國際情勢的變化。荷姆茲海峽危機多久能解除還很難說，但只要能源供應不穩定就會影響通膨，後續降息就不太可能發生，牽動全球經濟。

行政院長卓榮泰昨要求各部會審慎應對，另請行政院副院長鄭麗君召開穩定物價小組會議。外交部昨天協助二位民眾自以色列撤離至約旦，目前仍以護僑為主，暫無全面撤僑計畫。

卡達 天然氣價格 能源

延伸閱讀

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

3月審電價 曾文生：氣價影響成本、持續觀察美伊情勢

日本逾9成原油仰賴進口 高市：全力確保穩定供應

美伊戰事持續台灣將斷氣斷油？經濟部這麼說

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

美國國防部長赫格塞斯：美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」

美國國防部長赫格塞斯2日表示，美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」；但被問到美國的退場策略時，他並未做出回答。他並表示，要達到政府的目的，「將不會在一夜之間發生」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。