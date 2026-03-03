油市震盪 原油恐飆破120美元

美國與以色列聯手空襲伊朗後，全球油市劇烈震盪。ＣＮＢＣ報導，美國原油期貨一日晚間大漲逾百分之七，至每桶七十二點一一美元；英國金融時報指出，亞洲二日開盤時，布蘭特原油一度飆漲百分之十三至八十二美元，創七個月新高。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特原油現貨價可能突破一二○美元。

知情人士表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司位在沙國的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠已暫停運轉，因該地區遭到一架無人機空襲。該煉油廠為沙國最大的煉油廠之一，每日可加工五十五萬桶原油；據了解，廠區內火勢已獲控制，但沙國石油公司和政府都並未立即回應。

法新社報導，阿曼海事安全中心二日發布聲明指出，懸掛馬紹爾群島共和國國旗的油輪MKD VYOM，在距離馬斯開特省五十二浬處的海域遭到一艘無人艇攻擊而發生火災和爆炸，造成一名印度籍船員死亡。

衝突規模超出市場原先預期，伊朗也對以色列及波灣鄰國發動報復攻擊，並在荷姆茲海峽及周邊攻擊三艘油輪。荷姆茲海峽承載全球約百分之廿石油與液化天然氣運輸，彭博與ＣＮＢＣ報導，油輪航運幾近停擺。

各機構對價格情境的預測出現分歧。巴克萊指出，在供應中斷威脅下，布蘭特可能升至每桶一百美元。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特原油現貨價可能突破一二○美元，海峽航運恢復速度與伊朗報復規模，將是未來數日油價關鍵變數。

彭博經濟預測提出三種路徑，若戰事未波及石油設施且海峽維持通行，布蘭特可能徘徊在八十美元附近；若達成停火並消退地緣風險溢價，油價可回落約六十五美元；但若海峽實質關閉，價格可能升至一○八美元。

彭博指出，經驗法則顯示供應減少百分之一，油價約漲百分之四。伊朗占全球供應約百分之五，若全面停產，理論上推升約百分之廿。若百分之廿全球供應受荷姆茲海峽影響，價格可能上漲約百分之八十，對應油價一○八美元情境。油國組織雖宣布小幅增產約百分之○點二，但難以抵銷極端衝擊。

美國受頁岩革命影響，已由進口國轉為出口國，但燃料成本上升仍壓縮消費者可支配所得。對美國聯準會而言，是否回應取決於通膨預期是否失控。

受益者包括遠離戰區的俄羅斯、加拿大與挪威。至於中國、歐洲與印度等主要進口國則面臨成長放緩與通膨升溫壓力。