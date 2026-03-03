快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

油市震盪 原油恐飆破120美元

聯合報／ 國際中心／綜合報導
沙烏地阿拉伯的拉斯坦努拉煉油廠二日遭伊朗無人機襲擊，升起濃煙，工人們正在撤離。路透
沙烏地阿拉伯的拉斯坦努拉煉油廠二日遭伊朗無人機襲擊，升起濃煙，工人們正在撤離。路透

美國與以色列聯手空襲伊朗後，全球油市劇烈震盪。ＣＮＢＣ報導，美國原油期貨一日晚間大漲逾百分之七，至每桶七十二點一一美元；英國金融時報指出，亞洲二日開盤時，布蘭特原油一度飆漲百分之十三至八十二美元，創七個月新高。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特原油現貨價可能突破一二○美元。

知情人士表示，沙烏地阿拉伯國家石油公司位在沙國的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠已暫停運轉，因該地區遭到一架無人機空襲。該煉油廠為沙國最大的煉油廠之一，每日可加工五十五萬桶原油；據了解，廠區內火勢已獲控制，但沙國石油公司和政府都並未立即回應。

法新社報導，阿曼海事安全中心二日發布聲明指出，懸掛馬紹爾群島共和國國旗的油輪MKD VYOM，在距離馬斯開特省五十二浬處的海域遭到一艘無人艇攻擊而發生火災和爆炸，造成一名印度籍船員死亡。

衝突規模超出市場原先預期，伊朗也對以色列及波灣鄰國發動報復攻擊，並在荷姆茲海峽及周邊攻擊三艘油輪。荷姆茲海峽承載全球約百分之廿石油與液化天然氣運輸，彭博與ＣＮＢＣ報導，油輪航運幾近停擺。

各機構對價格情境的預測出現分歧。巴克萊指出，在供應中斷威脅下，布蘭特可能升至每桶一百美元。瑞銀則警告，若出現實質供應中斷，布蘭特原油現貨價可能突破一二○美元，海峽航運恢復速度與伊朗報復規模，將是未來數日油價關鍵變數。

彭博經濟預測提出三種路徑，若戰事未波及石油設施且海峽維持通行，布蘭特可能徘徊在八十美元附近；若達成停火並消退地緣風險溢價，油價可回落約六十五美元；但若海峽實質關閉，價格可能升至一○八美元。

彭博指出，經驗法則顯示供應減少百分之一，油價約漲百分之四。伊朗占全球供應約百分之五，若全面停產，理論上推升約百分之廿。若百分之廿全球供應受荷姆茲海峽影響，價格可能上漲約百分之八十，對應油價一○八美元情境。油國組織雖宣布小幅增產約百分之○點二，但難以抵銷極端衝擊。

美國受頁岩革命影響，已由進口國轉為出口國，但燃料成本上升仍壓縮消費者可支配所得。對美國聯準會而言，是否回應取決於通膨預期是否失控。

受益者包括遠離戰區的俄羅斯、加拿大與挪威。至於中國、歐洲與印度等主要進口國則面臨成長放緩與通膨升溫壓力。

相關新聞

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

美國國防部長赫格塞斯：美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」

美國國防部長赫格塞斯2日表示，美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」；但被問到美國的退場策略時，他並未做出回答。他並表示，要達到政府的目的，「將不會在一夜之間發生」。

