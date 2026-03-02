聽新聞
美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會在伊朗陷入戰爭泥淖
美國與以色列聯手攻擊伊朗的軍事行動，2日進入第3天。美國國防部長赫塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩同日在華府的五角大廈召開新聞簡報會。赫塞斯強調，美國此次將不會陷入20年前在伊拉克的泥淖。
赫塞斯說，美國20年前在伊拉克陷入為當地「建構國家」的泥淖，但這次不是伊拉克，「不是永無止盡」。
赫塞斯還說，「我們這代美國人明事理，現在這位總統也明事理。總統稱美國過去20年在（伊拉克和阿富汗等）外國的『國家建構』工作很愚蠢，他是對的」。
赫塞斯指稱，這次攻擊伊朗的行動正好相反，是1個清楚、毀滅性、決定性的任務，那就是摧毀伊朗飛彈造成的威脅、摧毀伊朗海軍，以及使伊朗不會擁有核武。
凱恩則表明，此一代號「史詩怒火」的行動，將不是1場「單一、1個晚上」的行動。
凱恩並坦言，隨著行動持續，預料美方人員的傷亡將攀升，但「我們將致力讓美國的生命及財產損失降到最低」。
凱恩說，督導美軍在中東作戰和軍事行動的美國中央司令部（CENTCOM）與美以聯軍已被分配若干軍事目標，將花些時間達成，且在部分情況中，將是困難又要勇於面對的工作。
