美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會在伊朗陷入戰爭泥淖

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國國防部長赫塞斯（中）2日在五角大廈舉行記者會。法新社
美國國防部長赫塞斯（中）2日在五角大廈舉行記者會。法新社

美國與以色列聯手攻擊伊朗的軍事行動，2日進入第3天。美國國防部長赫塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩同日在華府的五角大廈召開新聞簡報會。赫塞斯強調，美國此次將不會陷入20年前在伊拉克的泥淖。

赫塞斯說，美國20年前在伊拉克陷入為當地「建構國家」的泥淖，但這次不是伊拉克，「不是永無止盡」。

赫塞斯還說，「我們這代美國人明事理，現在這位總統也明事理。總統稱美國過去20年在（伊拉克和阿富汗等）外國的『國家建構』工作很愚蠢，他是對的」。

赫塞斯指稱，這次攻擊伊朗的行動正好相反，是1個清楚、毀滅性、決定性的任務，那就是摧毀伊朗飛彈造成的威脅、摧毀伊朗海軍，以及使伊朗不會擁有核武。

凱恩則表明，此一代號「史詩怒火」的行動，將不是1場「單一、1個晚上」的行動。

凱恩並坦言，隨著行動持續，預料美方人員的傷亡將攀升，但「我們將致力讓美國的生命及財產損失降到最低」。

凱恩說，督導美軍在中東作戰和軍事行動的美國中央司令部（CENTCOM）與美以聯軍已被分配若干軍事目標，將花些時間達成，且在部分情況中，將是困難又要勇於面對的工作。

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

美國空襲伊朗 華郵：以色列與沙烏地阿拉伯遊說促成

情資示警 川普攻伊朗前已被告知「高風險也是高回報」

川普攻伊前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

美國國防部長赫格塞斯：美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」

美國國防部長赫格塞斯2日表示，美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」；但被問到美國的退場策略時，他並未做出回答。他並表示，要達到政府的目的，「將不會在一夜之間發生」。

