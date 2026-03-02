因應中東局勢升溫 泰國加強維安、暫停石油出口

美國、以色列空襲伊朗，中東局勢急速升溫，泰國總理阿努廷今天召集國安會與經濟部門舉行高層會議，並與商界領袖見面，探討戰事衝擊。泰國財長表示，中東局勢將影響泰國貿易、供應鏈等。泰國能源部已下令暫停出口石油。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天與國家安全委員會和經濟相關部門高層召開會議，國安會秘書長察柴（Chatchai Bangchuad）會後向媒體表示，當局要求警方與情報機構加強監控、保護與衝突有關的區域，特別是各地的使館。

民族報（The Nation）指出，國安會將加強監控進入泰國的人員，並採取額外監測措施。察柴表示，阿努廷已指示能源和經濟部門評估石油和能源情況，並要求商務部研究中東局勢對出口等貿易往來造成的影響。

國安會指出，目前在泰國的伊朗和以色列遊客的生活如常，安全機構正在密切監控局勢。

泰國公共電視台（Thai PBS）報導，自從美國和以色列對伊朗發動空襲後，泰國已加強以色列遊客熱門旅遊目的地的安全措施。

報導指出，目前約有3000至4000名以色列人住在泰國北部的夜豐頌府（Mae Hong Son）的拜縣（Pai），該府安全官員正前往視察安全措施實施情況。

針對中東情勢，阿努廷下午與商界領袖見面後說，「危機中藏有機會」，並指出泰國已受到一定程度的影響，但尚在政府可控範圍。

泰國財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）解釋，中東戰事將以各種方式影響泰國經濟，但泰國經濟基本面仍穩定強勁，金融部門具有足夠的彈性應對外部波動帶來的風險。

泰國公共電視台引述艾尼提的說法指出，可能受到影響的包括能源及其成本、全球貿易、供應鏈、旅遊業、金融、匯率及勞動市場等。

艾尼提補充，現在約有10萬泰國公民在中東各國工作，他們的安全和就業正面臨風險，外交部和相關機構正採取各項措施確保他們的安全。

艾尼提認為，戰事將推高全球油價，進而影響生產成本，政府已制定相關機制來緩衝負面影響，並確保充足的石油儲備以滿足國內需求。

泰國能源部已於1日下令暫停出口石油，並指示各機構透過石油燃料基金準備給予補貼，以緩解消費者因全球油價上漲而面臨的壓力。

曼谷郵報（Bangkok Post）今晚引述一名不具名的能源官員表示，目前泰國政府正採取相關措施，以避免重蹈2022年俄烏戰爭爆發時油價高漲的情況，並透露目前正與電力公司合作以防止油價暴漲。

這名泰國官員向曼谷郵報說，中東持久的衝突可能會引發類似的衝擊，「俄烏戰爭帶來的舊傷才剛癒合，若出現新的傷，我國（泰國）將無法應對，因購買力嚴重不足」。