美伊衝突添變數 澤倫斯基：烏俄美三方談判未定

中央社／ 記者陳彥婷基輔2日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(歐新社)

美國與以色列對伊朗動武之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，原訂3月5日或6日在阿布達比舉行的烏俄美三方談判，受中東戰火影響，尚無法確認是否如期舉行，不排除改至土耳其瑞士

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過網路回應媒體提問指出，近期飛彈與無人機攻擊頻仍，波斯灣部分國家關閉空域，使原定在阿布達比（Abu Dhabi）舉行的會談增添變數。不過，目前沒有任何一方宣布取消會晤。

他說，若阿布達比場地因安全因素受限，土耳其與瑞士都是可行選項，正等待各方回覆。

針對美伊衝突是否影響對烏軍援，澤倫斯基表示，現在評估仍言之過早。目前尚未見武器供應出現變化，但他已向歐美夥伴提出關切，特別是「烏克蘭優先需求清單」（PURL）軍購計畫是否受波及。

對於有報導指俄羅斯可能因烏方拒絕放棄頓巴斯而退出談判，澤倫斯基重申，烏方在領土主權問題上的立場不會改變，也不會以目前烏軍在頓內茨克州（Donetsk）控制的大片區域，交換俄軍在哈爾科夫州（Kharkiv）與蘇米州（Sumy）邊境的占領地。

澤倫斯基並指出，俄方正準備新一波攻勢，攻擊目標包括基礎設施、物流及供水系統。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（OleksandrSyrskyi）也在社群媒體表示，今年2月烏軍收復的領土多於俄軍新增占領區；過去3個月，俄軍傷亡人數約9萬2000人。

「烏克蘭真理報」引述Deep State線上地圖資料指出，俄軍2月新增占領土地約126平方公里，為1月的一半，也是自2024年7月以來最低。俄軍主要推進方向集中在波克羅夫斯克（Pokrovsk）約占32%，其次為斯拉夫揚斯克（Sloviansk）約23%，以及克拉莫托斯克（Kramatorsk）約16%。

土耳其 烏克蘭 瑞士

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

美國國防部長赫格塞斯：美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」

美國國防部長赫格塞斯2日表示，美國與伊朗的衝突不會「沒完沒了」；但被問到美國的退場策略時，他並未做出回答。他並表示，要達到政府的目的，「將不會在一夜之間發生」。

