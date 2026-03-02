美伊衝突添變數 澤倫斯基：烏俄美三方談判未定

美國與以色列對伊朗動武之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，原訂3月5日或6日在阿布達比舉行的烏俄美三方談判，受中東戰火影響，尚無法確認是否如期舉行，不排除改至土耳其或瑞士。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過網路回應媒體提問指出，近期飛彈與無人機攻擊頻仍，波斯灣部分國家關閉空域，使原定在阿布達比（Abu Dhabi）舉行的會談增添變數。不過，目前沒有任何一方宣布取消會晤。

他說，若阿布達比場地因安全因素受限，土耳其與瑞士都是可行選項，正等待各方回覆。

針對美伊衝突是否影響對烏軍援，澤倫斯基表示，現在評估仍言之過早。目前尚未見武器供應出現變化，但他已向歐美夥伴提出關切，特別是「烏克蘭優先需求清單」（PURL）軍購計畫是否受波及。

對於有報導指俄羅斯可能因烏方拒絕放棄頓巴斯而退出談判，澤倫斯基重申，烏方在領土主權問題上的立場不會改變，也不會以目前烏軍在頓內茨克州（Donetsk）控制的大片區域，交換俄軍在哈爾科夫州（Kharkiv）與蘇米州（Sumy）邊境的占領地。

澤倫斯基並指出，俄方正準備新一波攻勢，攻擊目標包括基礎設施、物流及供水系統。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（OleksandrSyrskyi）也在社群媒體表示，今年2月烏軍收復的領土多於俄軍新增占領區；過去3個月，俄軍傷亡人數約9萬2000人。

「烏克蘭真理報」引述Deep State線上地圖資料指出，俄軍2月新增占領土地約126平方公里，為1月的一半，也是自2024年7月以來最低。俄軍主要推進方向集中在波克羅夫斯克（Pokrovsk）約占32%，其次為斯拉夫揚斯克（Sloviansk）約23%，以及克拉莫托斯克（Kramatorsk）約16%。