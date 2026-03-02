快訊

美襲伊朗之初英相禁美國使用英軍事基地 川普表失望

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導
英國媒體報導，美國總統川普對於英國首相施凱爾最初不允許美國使用狄耶戈加西亞（Diego Garcia）空軍基地對伊朗發動攻擊，表示「非常失望」。

路透社報導，川普（Donald Trump）今天對英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）表示，施凱爾（Keir Starmer）改變立場的時間「花得太久」。

英國最初拒絕美國從其軍事基地發動空襲的請求，但施凱爾昨天晚間表示，他已同意美方在任何針對伊朗目標的「防禦性攻擊」中使用英國基地。

川普告訴每日電訊報：「這大概是我們兩國之間前所未有的情況。」

他補充說：「聽起來他（施凱爾）擔心的是合法性問題。」

