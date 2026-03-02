快訊

2億威力彩頭獎一注獨得 幸運兒獎落「這縣市」

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

伊朗武裝部隊急徵炮兵？條件曝光「要會用AK-47」陸網炸鍋 招聘網站闢謠

香港01／ 撰文／鄭寧
伊朗德黑蘭發生空襲後，街道上濃煙滾滾。美聯社
伊朗德黑蘭發生空襲後，街道上濃煙滾滾。美聯社

2月28日，美國和以色列伊朗發動突襲，伊朗隨即展開大規模導彈反擊，中東緊張局勢升級。與此同時，一張「伊朗急招炮兵/坦克兵」的照片在大陸網絡瘋傳，對此，招聘網站「Boss直聘」闢謠表示，「確認是假的，P圖。」

從照片顯示內容來看，招聘部門為伊朗武裝部隊，招聘人為「伊朗武裝部隊相關部門HR」，招聘平台為BOSS直聘，工作地點位於伊朗首都德黑蘭，招聘要求為「熟悉AK-47、加特林（Gatling gun）等」。

對此，BOSS直聘相關人士回應稱：「確認是假的，P圖」。

此外，中國外交部3月2日發文提醒在伊朗中國民眾盡快撤離，並公布5條撤離伊朗通道，分別為Astara口岸（伊朗—阿塞拜疆邊境口岸）；Sarakhs口岸（伊朗—土庫曼斯坦邊境口岸）；Nordooz口岸（伊朗—亞美尼亞邊境口岸）；Razi口岸、Bazargan口岸、Sero口岸（伊朗—土耳其邊境口岸）；Shalamcheh口岸（伊朗—伊拉克邊境口岸）。中國駐伊朗及其周邊國家領事館將為中國公民轉移撤離提供必要協助。

3月1日，中國駐以色列大使館發佈關於在以色列中國公民轉移撤離登記的通知，表示使館自3月1日起開放撤離登記，自行無法安排而又有撤離意願前往埃及的中國公民註冊登記，包括港澳台同胞。

伊朗局勢 陸外交部稱有中國公民受傷、新華社：18人經阿塞拜疆撤離

美國以色列空襲伊朗 俄羅斯批侵略、陸外交部：促停止軍事行動

文章授權轉載自《香港01》

震撼彈！卡達能源遭伊朗無人機攻擊 停產LNG和相關產品

卡達能源（QatarEnergy ）聲明表示，已暫停液化天然氣（LNG）和相關產品的生產，因位在拉斯拉凡（Ras Laffan）和梅薩伊德（Mesaieed）的設施遭到伊朗無人機攻擊。

攻擊伊朗非沒有盡頭的戰爭 美防長列「3大軍事目標」

美國和以色列日前向伊朗發動聯合軍事行動，擊殺伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），美國國防部長赫塞斯2日稱美國沒有發動這場戰爭，但在美國總統川普的領導之下，美國將會結束這場戰爭；赫塞斯也否認這是一場「沒有盡頭的的戰爭」（an endless war），指美國的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

美國與六個中東盟國發布聯合聲明，譴責伊朗「魯莽」，在中東地區發動一連串飛彈和無人機襲擊。

路透：白宮官員透露 川普不顧期中選舉選情執意襲擊伊朗

路透報導，兩名白宮資深官員和一名與政府關係密切的共和黨人透露，川普襲擊伊朗前曾收到資深顧問私下警告，動武可能使局勢升高難以控制，且會為11月期中選舉共和黨選情帶來政治風險，但川普仍執意襲擊伊朗。

曾被暗殺但先下手為強！川普：我趕在哈米尼得手前先收拾了他

ABC新聞華府首席特派員卡爾（Jonathan Karl）2日在X貼文說，他晚間與美國總統川普通話時，川普就伊朗最高領袖哈米尼之死，表示「我趕在他得手前，先收拾了他。他們試了兩次，但是是我先得手」。

