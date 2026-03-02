伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

伊朗顯然決定不急於打最終決戰，並重新調整飛彈戰術，對以色列的攻擊不再百彈齊射，而是採取更持久的攻擊，目的是耗盡以色列的防空能力；同時並動用短程飛彈與無人機，密集攻擊美國在波斯灣的盟國，以民用基礎設施及美軍基地為目標。在兩條戰線上，伊朗都先消耗價值最低的彈藥，同時消耗對方的攔截飛彈，並攪亂整個中東的日常生活。

伊朗遭到攻擊後，已對以色列、巴林、卡達、阿聯、科威特及伊拉克發重25波以上的導彈與無人機攻勢。以色列官方表示這次伊朗的攻勢有如毛毛雨，並不如以往密集，但更為持續，這顯然是一種「消耗」戰術。因此這場戰爭可能無法以小時或天數來計時。

伊朗絕大部分的攻勢都被以色列及波斯灣國家的防空系統所攔截，但一些無人機與飛彈攻勢的危險度，顯然抵不上攔截飛彈的昂貴價值。

伊朗周日（3月1日）攻勢造成更多人死亡。兩枚飛彈直接打擊台拉維夫及貝特謝梅什，10人死亡。阿聯遭到150枚以上導彈、逾500架無人機及兩枚巡弋飛彈攻擊，有3人喪生，58人輕傷。巴林首都麥納瑪、杜哈及科威特市也有死傷。

華府智庫民主國家國防基金會伊朗專家塔里布努表示，伊朗的政治算計可能是對波斯灣國家採取「硬、快、先」的攻擊；如果造成的危機夠強，這些美國的盟國可能有助於使美、以停止攻擊伊朗。

在此同時，伊朗顯然先用最不先進的飛彈，以耗盡美國與以色列的攔截飛彈，保留更先進的飛彈用於之後的戰事。伊朗對杜哈使用的可能是低科技、液態燃料的火箭，可能再加上一些導彈。其他視頻顯示伊朗顯然使用低科技、大量製造的Shahed-136無人機攻擊美國在巴林的美國第5艦隊總部，令人意外的是美軍基地居然被一架這種玩具式的無人機擊中。

英國武器專家坎貝爾表示，伊朗了解攔截飛彈的價格非常昂貴，且要花好幾年才能累積；伊朗顯然先投擲液體燃料飛彈，消耗敵方的攔截飛彈，並將新式的固態燃料飛彈留到之後再用。但問題在於伊朗能否保住飛彈發射設施。以色列軍事發言人表示，以色列的攻擊主要針對伊朗的飛彈發射設施，而不是飛彈；約有200具設施被摧毀，幾十具不能使用，約占伊朗總數的50%；但這些數字並無法被證實。

以色列國家安全研究所專家表示，伊朗的算計可能是打一場長期戰。卡內基國際和平研究所專家表示，伊朗可能選擇蹲守待變，「吸收敵方攻擊」，並保留一些實力於較晚時進行報復，例如等到美軍撤回部署時再發動；「這對美國而言可能太過昂貴；我們不太能夠長期維持大量的軍力部署」。